"Book Club"-Sequel im Dreh

In Italien stehen Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen aktuell für das Sequel "Book Club 2 - The Next Chapter" vor der Kamera.

Die vier Freundinnen kennen sich seit mehr als 30 Jahren. Zu einem Pflichttermin für die vier Best-Agerinnen ihr gemeinsamer "Book Club", wo die Lektüre von "Fifty Shades of Grey" wieder neuen Schwung in ihr Leben bringt. Denn in Teil eins beschließen sie, sich noch einmal intensiver mit Themen wie Männern, Sex und Online-Dating auseinander zu setzen.

Das Sequel, in dem auch Andy Garcia, Don Johnson und Craig T Nelson wieder Rollen übernommen haben und Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie und Vincent Riotta ebenfalls vor der Kamera stehen, machen die vier Freundinnen einen Mädelsausflug nach Italien. Doch die Dinge geraten außer Kontrolle, Geheimnisse kommen ans Tageslicht und so wird aus dem gemütlichen Ausflug ein einmaliger Abenteuertrip quer durch das ganze Land.

Wie schon beim Original führt Bill Holderman nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Erin Simms geschrieben hat, Regie. Das Duo fungiert auch als Produzenten, finanziert wird das Projekt von Endeavor Content.

"Book Club - Das Beste kommt noch" hatte im Herbst 2018 rund 370.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit etwas mehr als 100 Mio. Dollar eingespielt.