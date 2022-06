Kazé-Marken gehen in Crunchyroll auf

Crunchyroll teilt aktuell mit, dass alle Marken des Anime/Manga-Labels Kazé künftig in die Marke Crunchyroll übergehen.

Das langjährige Label für Anime- und Manga-Inhalte wird bald Vergangenheit sein. Wie Crunchyroll mitteilt, werden alle Kazé-Marken in Crunchyroll überführt. Dies betrifft Kazé Manga (Buch/Ebook), Kazé Anime und Kazé Movie (DVD/Blu-ray) sowie Kazé Games (physische Spiele/Merchandise).

Betroffen ist auch die Event-Marke für die Kinoauswertung: Die Reihe Kazé Anime Nights werden bereits ab diesen Monat als Crunchyroll Anime Night fortgesetzt. Ziel der Vereinheitlichung sei, "ein breiteres, weltweites Fan-Erlebnis zu schaffen".

Rahul Purini, Präsident Crunchyroll. "Angesichts von fast 30 fantastischen Jahren Kazeé in Frankreich und 12 ebenso fantastischen Jahren in Deutschland, sind wir begeistert, Crunchyrolls Manga- und Home-Entertainment-Geschäft jetzt auf die nächste Ebene zu bringen. Wir freuen uns sehr darauf, die tiefgehende interne Expertise zu nutzen, die Kazé so erfolgreich gemacht hat, um Crunchyroll zu neuen Höhen zu führen."