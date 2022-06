European Showrunner Training der ifs köln gestartet

Aus rund 100 Bewerber:innen für die Teilnahme am "European Showrunner Training" sind zwölf erfahrene Serien:autorinnen aus zehn europäischen Ländern ausgewählt worden, die in dem berufsbegleitenden Trainingsprogramm ihre Qualifikation in Bereichen wie Creative Leadership und Creative Producing mit Fokus auf ihre zukünftige Arbeit als Showrunner erweitern wollen.

An dem bis 3. Juni stattfindenden Modul, das Teil des "European Showrunner Programme" der ifs köln ist, nehmen Lisa Ambjörn (Schweden; "Young Royals", "Sjukt / Sick"), Jóhann Ævar Grímsson (Island; "Sisterhood", "Stella Blomkvist"), Sanja Kova?evi? (Kroatien; "Good Intentions", "Ours & Yours"), Tarja Kylmä (Finnland; "Invisible Heroes"), Katri Manninen (Finnland; "Shadow Lines", "Secret of the Borderwoods"), Sanne Nuyens (Belgien; "Hotel Beau Séjour", "The Twelve"), Margrét Örnólfsdóttir (Island; "Flateyjargátan / The Flatey Enigma", "Fangar / Prisoners"), Wiktor Piatkowski (Polen; Wataha", "War Girls"), Julie Skaufel (Norwegen; "Home for Christmas", "I Do"), Adrian Spring (Schweiz; "Nr. 47"), Markus Stromiedel (Deutschland; "Das Geheimnis meines Vaters", Der Staatsanwalt") und Tijs van Marle (Niederlande; "Dirty Lines", "Mister Twister") teil.

Neben Jeppe Gjervig Gram (u. a. Autor von Borgen" und Showrunner von "Follow the Money") als Head of Programme, der die Teilnehmer:innen durchgängig begleitet, werden sie im ersten Präsenzteil des Programms von Jeff Melvion (Killing Eve", Designated Survivor"), Gründer des "Showrunner Training" der Writers Guild of America, der eine Einführung in das Showrunner-Modell gibt, sowie weiteren Showrunnern unterstützt, die Case Studies zu europäischen Serien präsentieren.

Dazu zählen neben Jeep Gjervig Gram, der das dänische Showrunner-Modell vorstellt, Marianne Wendt mit ihrer Schweizer Serie "Neumatt" sowie Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann mit ihrem Netflix-Erfolg "How to Sell Drugs Online (Fast)".

Das European Showrunner Training dauert insgesamt sechs Monate und findet sowohl online als auch vor Ort in Köln statt.

Weitere Informationen unter www.filmschule.de.