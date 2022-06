Foto des Tages: "Total Thrash" feiert Premiere in Essen

Kino

"Total Thrash - The Teutonic Story", das Regiedebüt von Daniel Hofmann, ein filmischer Streifzug durch die Geschichte des Thrash-Metal-Genres in Deutschland, feierte am Dienstag in der Lichtburg in Essen seine Weltpremiere auf dem roten Teppich. Das Event war mit über 1.000 begeisterten Fans, den bedeutendsten Bands der Szene und dem gesamten Filmteam ausverkauft. Die Veranstaltung bildete den Auftakt zu einer umfangreichen Kino- und Clubtour mit über 30 Terminen im Juni und Juli und dem offiziellen Kinostart am 9. Juni. Moderiert wurde der Abend von der Rock Hard Magazin Redakteurin, Mandy Malon. Nach dem Screening wurde Hofmann u.a. von seinem gesamten Filmteam, mindjazz-pictures-Geschäftsführer Holger Recktenwald und allen anwesenden Bands und Protagonisten - über 150 Mitwirkenden - auf die Bühne gebeten. Ein imposantes Schlussbild eines rockigen Abends! Foto: Michelle Magulski (PR-Veröffentlichung)