Ehren-Löwe für Catherine Deneuve

Catherine Deneuve, die die Hauptrolle in Luis Bunels Goldener-Löwe-Gewinner "Belle de Jour - Schöne des Tages" spielte und 1998 in Venedig für ihre Rolle in Nicole Garcias "Place Vendome" mit dem Coppa Volpi ausgezeichnet wurde, erhält bei der diesjährigen Mostra einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Die Mostra in Venedig ehrt Catherine Deneuve bei ihrer 79. Ausgabe (31. August bis 10. September) mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Einem entsprechenden Vorschlag von Festivaldirektor Alberto Barbera stimmte der Biennale-Vorstand jetzt zu.

In einer Stellungnahme sagt Barbera über das Wirken der 78-Jährigen: "Es ist eine beeindruckende Zahl von Filmen, die meisten davon sind internationale Erfolge. Und eine ebenso bemerkenswerte Anzahl von Auszeichnungen, die sie auf den wichtigsten Festivals der Welt bekommen hat plus eine Oscarnominierung als beste Hauptdarstellerin (Anm. d. Red.: 1993 für 'Indochine'), was ein seltenes Privileg für eine Künstlerin ist, die keine Amerikanerin ist. Sie hat mit einer Reihe der besten europäischen Regisseure und Schauspieler zusammengearbeitet wie Roger Vadim, Jacques Demy, Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni und Gérard Depardieu. Ihr Schauspiel ist unbestritten eine Gabe verbunden mit einer kultivierten und seltenen Schönheit; Merkmale, die sie zu einem Symbol für das französische Kino haben werden lassen, eine zeitlose Diva und eine wahre Leinwandikone. Von einer der Schlüsselfiguren der Novelle Vague und einem privilegierten Beispiel eines Stilkonzepts, das in enger Verbindung mit der französischen Modewelt steht wurde Catherine Deneuve zu einer Verkörperung des Wesens einer weithin anerkannten Diva, die ihren Platz als eine der größten Schauspielerinnen der Filmgeschichte eingenommen hat. Aus diesen Gründen bekommt der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk, den das Venice International Film Festival ihr anlässlich des 90. Jubiläums des ersten Festivals in Venedig (Anm. d. Red.: das erste Filmfestival in Venedig fand von 6. bis 21. August 1932 statt) überreichen wird, eine besondere Bedeutung nach dem Goldenen Löwen, den sie für 'Belle de Jour - Schöne des Tages' von Luis Bunuel im Jahr 1967 und der Coppa Volpi für die beste Schauspieler, die sie 1998 für ihre Rolle in 'Place Vendome' von Nicole Garcia bekommen hat."

Catherine Deneuve, die zuletzt 2019 in Hirokazu Kore-edas Eröffnungsfilm "La Vérité" auf der Mostar vertreten war, erklärt: "Es ist mir eine Freude, diese Auszeichnung auf dem Filmfestival in Venedig zu bekommen, das ich seit langer Zeit, seitdem 'Belle de Jour - Schöne des Tages' von Luis Bunuel den Goldenen Löwen bekommen hat, kenne und liebe. Es ist auch eine Ehre, für diese Auszeichnung ausgewählt worden zu sein auf einem Filmfestival, das mich so oft bei so vielen Filmen begleitet hat. Dankeschön und viele Grüße."