Connect!-Konferenz: Arte-App doppelt ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung des Smart-TV-Award der Connect!-Konferenz in München hat am Dienstagabend in der Kategorie "Beste technologische Innovation" die Arte-App gewonnen. In der Begründung der Jury heißt es: "Sie zeichnet eine innovative Verknüpfung des attraktiv verpackten linearen Programms mit hervorragend kuratierten On-Demand-Inhalten aus." Die Jury lobte trotz des großen Angebots auch die "kinderleichte" Bedienung und die spielende Auffindbarkeit von Inhalten.

Die Arte-App wurde auch in der Kategorie "Bestes Special Interest Angebot" prämiert, da sie "jenseits des Mainstreams ein herausragendes umfassendes Angebot an europäischer Kultur, an Filmen, Serien, sowie Musikangeboten bietet, das weit über das Spektrum des linearen Arte-Programms hinausgeht". Für die "Beste User Experience" erhielt die App des Sportmagazins "kicker" einen Preis.

Der Sonderpreis ging an Zattoo Ukrainian TV. Die Jury urteilt: "Seit Mitte März bietet Zattoo auch ukrainische Sender an, die weltweit und kostenlos verfügbar sind. Das Projekt Ukrainian TV ermöglicht es Menschen, die aufgrund des andauernden Krieges in ihrer Heimat gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, weiterhin ukrainisches Fernsehen über das Internet zu sehen." Das Engagement von Zattoo sei herausragend.

Stefan Sutor, der Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH, die zu den Veranstaltern der Connect! zählt, sagt über die Preisträger: "Sie sind Paradebeispiele, wie modernes und interaktives Fernsehen aussehen kann und welcher Mehrwert für Zuschauer kreiert wird. Den Gewinnern des Awards gratulieren wir herzlichen zu ihren innovativen Produkten und Services."