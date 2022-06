Kaufcharts: Fly Me to the Moon

Vielleicht war es einfach an der Zeit. Aber es musste erst ein Schwergewicht wie "Moonfall" kommen, um die jetzt ehemalige Nummer eins der deutschen DVD- und Blu-ray-Kaufcharts zu verdrängen. In der Blu-ray-Auswertung von GfK Entertainment springt der neue Katastrophenfilm von Roland Emmerich mit der regulären Blu-ray-Fassung auf Platz eins. Auf die Positionen drei und vier gegen an "Moonfall": Mit der 4K UHD-Versuion sowie mit einer Limited Steelbook Edition. Den totalen Triumpf verhindert nur "Spider-Man: No Way Home", der immer noch Rang zwei hält. Neben "Moonfall" schaffte es nur ein weiterer Titel neu in die Top-10 einzusteigen: Der Westernfilm "Old Henry" mit Tim Blake Nelson und Stephen Dorff.

Im DVD-Segment setzte sich ebenfalls "Moonfall" an die Spitze, gefolgt von "Spider-Man" und "Rot". Die vierte Staffel der TV-Krimiserie "Brokenwood - Mord in Neuseeland" kann sich als Neueinsteiger bis auf Platz acht vorarbeiten.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf