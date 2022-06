TV-Monatsmarktanteile: RTL ist der große Gewinner im Mai

Blickt man auf die Monatsmarktanteile im Mai, kann man RTL mit Fug und Recht als den großen Gewinner bezeichnen. Die Kölner konnten ihre Marktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen nicht nur verteidigen, sondern gegenüber ProSieben sogar deutlich ausbauen. Erstmals seit Februar erzielte RTL in dieser Zielgruppe mit 10,8 Prozent wieder einen zweistelligen Marktanteil; gegenüber dem April entspricht dies einem Plus von 1,2 Prozentpunkten, gegenüber dem Mai 2021 von 0,6 Prozentpunkten. Motor dieser Entwicklung war neben der Tanzshow "Let's Dance", deren aktuelle Staffel am vorletzten Maiwochenende mit einem Marktanteil von mehr als 24 Prozent zu Ende gegangen war, vor allem die Übertragung des Europa-League-Finales zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers, die in der Spitze sogar Werte jenseits der 60-Prozent-Marke erzielte.

Neben RTL konnten nur noch Das Erste (plus 0,6 Prozentpunkte; 7,6 Prozent), das ZDF (plus 0,3 Prozentpunkte; 6,4 Prozent) und Sat1 (plus 0,2 Prozentpunkte; 6,7 Prozent) im Vergleich zum April Zuwächse bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnen. Das Erste hatte seinen Zuwachs vor allem den gut 48 Prozent Marktanteil für den "Eurovision Song Contest" und der Übertragung des DFB-Pokal-Finales zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg mit gut 37 Prozent zu verdanken.

ProSieben kam in dieser Zielgruppe im Mai auf einen Marktanteil von 8,4 Prozent, das sind 0,5 Prozentpunkte weniger als im April und 0,4 Prozentpunkte weniger als im Mai 2021. Hier machte sich vor allem das Fehlen eines Zugpferds wie "The Masked Singer" bemerkbar, dessen aktuelle Staffel Ende April mit einem Marktanteil von knapp 21 Prozent zu Ende gegangen war.

Ebenfalls Einbußen im Vergleich zum April mussten im Mai bei den 14- bis 49-Jährigen Vox (minus 0,2 Prozentpunkte; 7,1 Prozent) sowie Kabel eins (4,6 Prozent) und RTLZWEI (4,4 Prozent) mit jeweils 0,1 Prozentpunkten hinnehmen.

Am Gesamtmarkt konnte das ZDF seine Spitzenposition im Mai behaupten, auch wenn die Mainzer im Vergleich zum April 0,2 Prozentpunkte einbüßten und auf den gleichen Marktanteil wie im Mai 2021 - 13,4 Prozent kamen. Meist gesehenes Programm im Zweiten im Mai war die Übertragung des Champions-League-Finales zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool am vergangenen Samstag mit rund 8,4 Mio. Zuschauern. Rund eine Mio. Zuschauer mehr verzeichnete das Erste bereits Anfang des Monats für sein meist gesehenes Programm im Mai, den Franken-Tatort: Warum". Bei den Monatsmarktanteilen büßte Das Erste im Mai gegenüber dem April 0,1 Prozentpunkte ein und kam auf 11,5 Prozent - ein Minus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Mai 2021.

Wie bei den 14- bis 49-Jährigen war auch hier RTL der große Gewinner. Die Kölner kamen im Mai auf einen Gesamtmarktanteil von 8,3 Prozent - ein Plus von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zum April und von 0,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Mai 2021.