Ushio und Cine Project incentivieren Lampenkauf

In Kooperation mit Cine Project hat Ushio eine Aktion gestartet, in deren Rahmen sich Kinobetreiber mit dem Kauf von Xenonlampen bis Ende März kommenden Jahres die Chance auf eine Reise zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes sichern können.

Am heutigen 1. Juni hat Ushio in Kooperation mit Cine Project eine Verkaufsaktion gestartet, in deren Rahmen sich Kinobetreiber, die bis 31. März 2023 Xenonlampen von Ushio über den Kinospezialisten mit Stammsitz in Landshut erwerben, die Chance auf den Gewinn einer dreitägigen Reise für zwei Personen inklusive Flug, Übernachtung, Verpflegung und ortskundiger Betreuung zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes sichern können. Pro erworbenem Leuchtmittel wird ein Los vergeben, die Registrierung und Teilnahme erfolgt über www.cineproject-ushio-gewinnspiel.de.

Verlost werden zudem drei weitere dreitägige Reisen für zwei Personen nach Amsterdam sowie fünf Xenonlampen von Ushio. Die Gewinner der Aktion werden laut Cine Project auf dem Filmtheaterkongress KINO 2023 in Baden-Baden (9. bis 11. Mai) bekannt gegeben.