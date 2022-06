Einschaltquoten: Das Erste dominiert

Ein "Brennpunkt" über den Krieg in der Ukraine und die Serien "In aller Freundschaft" und "Die Kanzlei" im Ersten waren die meist gesehenen Programme des gestrigen Tages.

Das Erste stand gestern Abend beim TV-Publikum am höchsten im Kurs. Dort sahen nach der "Tagesschau" (4,47 Mio. Zuschauer / MA: 18 Prozent) 4,54 Mio. Zuschauer (MA: 18 Prozent) den 15-minütigen "Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine". Die Serien Die Kanzlei" und In aller Freundschaft" kamen im Anschluss daran auf 4,32 Mio. Zuschauer (MA: 16,8 Prozent) bzw. 4,52 Mio. Zuschauer (MA: 18,4 Prozent). "Die Kanzlei" konnte im Vergleich zur Vorwoche 300.000 Zuschauer und knapp zwei Prozentpunkte zulegen, "In aller Freundschaft" büßte im Wochenvergleich zwar rund 300.000 Zuschauer ein, konnte den Marktanteil aber dennoch um rund einen Prozentpunkt steigern. Im ZDF sahen zu Beginn der Primetime 2,06 Mio. Zuschauer (MA: 8,1 Prozent) die "ZDFzeit"-Dokumentation "Wir Deutschen und China"; das Magazin "frontal" kam im Anschluss daran auf 2,26 Mio. Zuschauer (MA: 8,9 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Tagesschau" gestern auf einen Marktanteil von 18,6 Prozent gekommen, beim "Brennpunkt" waren es 14,1 Prozent; 7,8 bzw. 7,5 Prozent in dieser Zielgruppe standen für "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" zu Buche. Die "ZDFzeit"-Doku kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent, für "frontal" hatten sich 7,4 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt.

Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen war die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (zehn Prozent), die sich im Vergleich zur Vorwoche um gut eineinhalb Prozentpunkte steigern konnte. Das in der vergangenen Woche gestartete RTL-Format "Reich und herzlich - Ein Millionär geht undercover" (8,9 Prozent) büßte einen halben Prozentpunkt ein. Auf 14/49-Marktanteile von 7,4 und 6,5 Prozent kamen die Sat1-Crimeserien "Navy CIS: Hawaii" und Navy CIS"; Schwestersender ProSieben kam mit der Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die emotionalsten Momente, die das Leben verändern" auf 6,9 Prozent. 6,2 Prozent in dieser Zielgruppe standen für den US-Sportfilm "Coach Carter" bei Kabel eins zu Buche, auf 5,7 Prozent kam die RTLZWEI-Reportagereihe "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter".