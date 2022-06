Golden-Globe-Gewinnerin Rachel Zegler übernimmt Hauptrolle in "Tribute von Panem"-Prequel

Im November 2023 soll das "Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" in die Kinos kommen. Jetzt wurde eine Hauptdarstellerin gefunden.

Rachel Zegler, zu Beginn des Jahres für ihre Rolle in "West Side Story" mit einem Golden Globe ausgezeichnet, soll die Hauptrolle der Lucy Gray Baird in dem von Lionsgate schon länger geplantem "Tribute von Panem"-Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes" übernehmen. Das berichten US-Medien. Für die Regie hat Lionsgate erneut Francis Lawrence an Bord geholt gehabt, der bereits drei der vier "Tribute von Panem"-Teile inszeniert hatte. Der aktuelle Drehbuchentwurf zu dem Prequel stammt von Michael Lesslie.

Das Prequel spielt Jahre bevor Coriolanus Snow (Tom Blyth) der tyrannische Präsident von Panem wird. Der 18-Jährige ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie, die in der Nachkriegszeit in Ungnade gefallen war. Die zehnten Hunger Games stehen vor der Tür und Coriolanus Snow ist beunruhigt darüber, dass er ausgerechnet bei Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) aus dem verarmten District 12 als Mentor fungieren soll. Doch nachdem Lucy Gray mit ihrem frechen Gesang bei der jährlichen Reaping-Zeremonie, die in District 12 vor den Hunger Games stattfindet, all die Aufmerksamkeit von Panem auf sich zieht, denkt Snow, dass er die Sache für sie zu einem guten Ende bringen kann. Die beiden packen ihr Gespür für öffentliche Auftritte und ihren neu entdeckten politischen Verstand zusammen und es beginnt ein Rennen gegen die Zeit ums Überleben, bei dem sich herausstellen wird, wer ein Singvogel und wer eine Schlange ist

"Wie alle, habe ich Rachel Zegler zuerst in 'West Side Story' gesehen und wie alle habe ich gewusst, dass ich einen Star gesehen habe, der auf der Leinwand für eine Generation das Kommando übernehmen wird. Lucy Gray passt zu ihr als Schauspielerin perfekt: der Charakter ist bedeutend, unabhängig und frech, aber auch verletzlich, emotional und liebevoll. Rachel wird diesen Charakter unvergesslich machen", ist Regisseur Francis Lawrence überzeugt.

Lawrence wird das Prequel zusammen mit Nina Jacobsen und Brad Simpson auch produzieren.

Die bisher vier "Tribute von Panem"-Filme haben zusammen knapp 14 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund drei Mrd. Dollar eingespielt.