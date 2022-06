Foto des Tages: Romanverfilmung "Die Mittagsfrau" im Dreh

TV

Derzeit entsteht unter der Regie von Barbara Albert die Verfilmung des Bestseller-Romans "Die Mittagsfrau". Auch in Altenburg fanden Dreharbeiten statt, v.l.n.r.: Markus Görsch (MDM), Anke Kunze (MDM Film Commission), Drehbuchautorin Meike Hauck, Produzent Boris Ausserer (Lucky Bird Pictures), Hauptdarstellerin Mala Emde, Christoph Liedke (Wild Bunch Germany), Regisseurin Barbara Albert, Hauptdarsteller Max von der Groeben, Oberbürgermeister André Neumann und Tino Scharschmidt (Stadtverwaltung Altenburg). Gedreht wird noch bis Ende Juni in Bayern, Mitteldeutschland, der Schweiz und Luxemburg. Wild Bunch Germany bringt "Die Mittagsfrau" 2023 in die deutschen Kinos, der deutsche Sendepartner ist das ZDF. Den Weltvertrieb übernimmt The Match Factory. Foto: Wild Bunch Germany (PR-Veröffentlichung)