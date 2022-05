Netflix-Wochencharts: "Stranger Things"-Finale pulverisiert Startrekord

Neben "Squid Game", "Bridgerton" und "Haus des Geldes" ist die Coming-of-Age-Sci-Fi-Serie "Stranger Things" der Duffer Brothers das Netflix-Phänomen schlechthin. Mit der in zwei Hälften aufgeteilten vierten Staffel um eine junge Freundesgruppe im fiktiven US-Ort Hawkins geht das Ganze jetzt episch zu Ende. Schon vor Start sprengte das 1980er-Jahre-Kondensat "Stranger Things" mit den Laufzeiten der einzelnen Episoden jegliche Grenzen. Die erste Hälfte der Staffel läuft fast neun Stunden. Die allerletzte neunte Episode in der zweiten Hälfte der Staffel, die dann am 1. Juli launcht, hat eine sagenhafte Laufzeit von zweieinhalb Stunden.

In den ersten drei Tagen haben sich weltweit die Netflix-Nutzerinnen und -Nutzer so häufig die vierte und letzte Staffel angeschaut, so dass sie mit 286,79 Millionen Stunden einen noch nie dagewesenen Startrekord aufgestellt hat. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter war die erste Hälfte der fünften und finalen Staffel "Haus des Geldes" mit 201,91 Millionen Stunden. In 93 Ländern stand "Stranger Things" in der Wochen-Top-Ten, in den allermeisten war es auch Platz eins. Und auch die anderen Staffeln eins bis drei sind wieder zurück in den weltweiten Wochencharts.

- BESTE ERSTE ZAHLEN (SERIEN) -

01. Stranger Things Staffel 4.1 - 286,79 Mio. Stunden

02. Haus des Geldes Staffel 5.1 - 201,91 Mio.

03. Bridgerton Staffel 2 - 193,02 Mio.

04. Haus des Geldes Staffel 5.2 - 189,92 Mio.

05. The Witcher Staffel 2 - 142,43 Mio.

06. You Staffel 3 - 133,12 Mio.

07. Sex Education Staffel 3 - 125,77 Mio.

08. All of Us Are Dead Staffel 1 - 124,79 Mio.

09. Cobra Kai Staffel 4 - 120,06 Mio.

10. Emily in Paris Staffel 2 - 107,64 Mio.

Dass Netflix seine Staffeln in zwei Hälften aufteilt, ist ein relativ neues Phänomen, um Abonnentinnen und Abonnenten etwas länger an sich binden zu können. Die Streaming-Konkurrenz betreibt das schon dauerhafter und ausgiebiger. Und es ergibt Sinn, wenn Netflix diese beiden Hälften jetzt in der Sehzeit zusammenrechnet. Plötzlich steht dann die fünfte finale Staffel "Haus des Geldes" auf Platz zwei der weltweiten Serien-Allzeitcharts mit beinahe 800 Millionen Stunden. Oder die fünfte Staffel "Lucifer" taucht nun auf Platz sieben mit knapp 570 Millionen Stunden auf. Schwierig und um nicht zu sagen unfair wird es dann aber in der Vergleichbarkeit mit den allermeisten Serienstaffeln, die zum Start mit alle Folgen verfügbar waren. Denn bei den in zwei Hälften aufgeteilten Staffeln werden im Grunde genommen zwei ganze Monate ausgewertet, während nach der althergebrachten Methode nach genau 28 Tagen auf das Gesamtergebnis geschaut wurde. Das verzehrt ganz schön stark die Ergebnisse.

Aber gegen die "Stranger Things"-Zahlen verblasst natürlich der Rest. Erwähnt seien trotzdem die weltweite Film-Nummer-eins "A Perfect Pairing" mit 32,6 Millionen Stunden in der zweiten Woche, die US-Komödie "Senior Year", die nach 17 Tagen jetzt schon fantastische 143,92 Millionen Stunden gesammelt hat, der indische Blockbuster "RRR", der jetzt den ersten Platz bei den nicht-englischsprachigen Charts mit 18,36 Millionen Stunden übernommen hat und die mexikanische Serie "Wer hat Sara ermordet?", die mit allen drei Staffeln die nicht-englischsprachigen Seriencharts bestimmt.

In Deutschland steht die vierte Staffel "Stranger Things" in der Wochenauswertung logischerweise auch auf Platz eins. Die erste Staffel für Vergessliche und Späteinsteiger ist auf Platz vier zurückgekehrt, auf Platz zehn steht die zweite Staffel. Bei den Filmen führt wie im Rest der Welt "A Perfect Pairing". Bemerkenswert ist, dass "RRR" nach technischen Anlaufschwierigkeiten, die es nahezu unmöglich machten, den indischen Film zu finden, inzwischen auch in Deutschland auf Platz neun steht. Und der deutsche Kinderfilm "Die Wolf-Gäng" sichert sich Platz zehn.