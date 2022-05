German Films sucht deutschen Oscarkandidat

German Films ruft die Rechteinhaber von Filmen zur Teilnahme an der Auswahl des deutschen Beitrags zum 95. Oscarwettbewerb in der Kategorie International Feature Film auf. Der Anmeldeschluss ist am 12. August.

German Films ruft die Rechteinhaber von Filmen zur Teilnahme an der Auswahl des deutschen Beitrags zum 95. Oscarwettbewerb in der Kategorie International Feature Film (Spielfilm, Animationsfilm, Dokumentarfilm) auf. Der Anmeldeschluss ist am 12. August. Die elektronische Anmeldung bei German Films erfolgt über Nicole Kaufmann (kaufmann@german-films.de). Den deutschen Beitrag muss die Promotionagentur bis spätestens 3. Oktober melden. Zu beachten gelten die Regularien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wie zum Beispiel, dass die kommerzielle Kinoauswertung des Films in Deutschland zwischen dem 1. Januar 2022 und 30. November 2022 in einem öffentlichen Filmtheater und in einem traditionell üblichen Vorführrhythmus bei marktüblichem Entgelt an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen erfolgt sein muss. Alle Infos der AMPAS sind hier zu finden.

Die15 Titel umfassende Short List wird am 21. Dezember 2022 veröffentlicht. Die Oscarnominierungen werden am 24. Januar 2023 bekannt gegeben. Die Oscarverleihung selbst findet dann am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Hollywood statt.