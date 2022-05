AMC feiert Cruise

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen - und die Erfolge. Letzteres beherzigt die weltgrößte Kinokette AMC in ganz besonderer Weise - gilt es doch nicht zuletzt, mehrere Millionen Kleinanleger bei Laune zu halten. Gerade nach den letzten Wochen, in denen der Börsenkurs des Unternehmens ein ziemlich wildes Rodeo mit abwechselnden Auf und Abs hinlegte (zuletzt ging es wieder aufwärts), kam das Startwochenende von Top Gun: Maverick" natürlich wie gerufen. Schließlich schlug der Film insbesondere in den Staaten voll ein, übertraf die Analystenerwartungen - und knackte nach finaler Zählung einen 15 Jahre alten Umsatzrekord für das wichtige Memorial-Day-Wochenende.

Für AMC bedeutete dieses weltweit gut fünf Mio. Gäste, davon rund vier Mio. in den USA und 1,1 Mio. in den übrigen Märkten; ganze zwei Drittel der Tickets seien dabei für das Hit-Sequel gelöst worden. Während AMC sich gegenüber dem Vergleichswochenende 2021 von 2,6 Mio. Gesamtbesuchern verbessern konnte, zog der US-Markt noch deutlicher an: um 122 Prozent gegenüber einem Wochenende mit A Quiet Place 2" und Cruella", wie die Kinokette bilanziert. Was man nicht erwähnt: An das Vor-Pandemie-Ergebnis des Memorial-Day-Wochenendes 2019 reichten die Gesamtzahlen leider nicht ganz heran.

Ein positiver Aspekt, den AMC in besonderer Weise hervorhebt, hängt mit einem Problem zusammen, dass gerade auch die deutschen Kinos derzeit plagt: die nur zögerliche Rückkehr älterer Besucherschichten. In diesem Zusammenhang sei die Tatsache ermutigend, dass über die Hälfte (55 Prozent) des gesamten US-Publikums am vergangenen Wochenende 35 Jahre oder älter war.

Der ganz besondere Dank von CEO Adam Aron richtete sich an Tom Cruise, der sich ganz entschieden für die exklusive Kinoauswertung seiner Filme einsetzt: "Tom Cruise ist und bleibt einer der großartigsten Verbündeten des Kinos und AMC ist enorm dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz für die große Leinwand!"

Parallel zu dieser Erfolgsmeldung verkündete AMC den Termin für die erste Eröffnung eines Neubaus im dritten Corona-Jahr. Am 2. Juni öffnet das AMC Dine-in Topanga 12 im Stadtteil Canoga Park von Los Angeles seine Türen - und das unter anderem mit IMAX und Dolby Cinema unter einem Dach, Reclinern und Laserprojektion in jedem Saal sowie Service am Platz mit ausgewählten Speisen, die über übliche Concessions-Angebote hinausgehen. Kleiner Wehrmustropfen: Das Zwölf-Saal-Kino ersetzt ein Haus mit mehr Auditorien, das nahegelegene AMC Promenade 16, das zum 1. Juni den Betrieb einstellt.