ARD-Channel-Chefin Sophie Burkhardt: "Sind im 1. Quartal um 20 Prozent gewachsen"

Am Dienstag haben sich Joyn und die ARD-Mediathek in den Personen Katrin Graff und Sophie Burkhardt auf der Bühne des Medientage-Special "Connect! The Future of TV" getroffen. Die ARD-Channel-Managerin und stellvertretende ARD-Programmdirektorin sagte, dass die ARD-Mediathek sehr davon profitiert habe, sich von der Programmplanung im Linearen zu emanzipieren.

"Damit sind wir stark gewachsen", führte Sophie Burkhardt aus, welche die Nutzungssteigerung für das erste Quartal 2022 im Verhältnis zu 2021 auf 20 Prozent bezifferte. Themen wie Metadaten und die Auffindbarkeit seien bei ihrer Arbeit sehr wichtig, weil sie definierten, wie die Seite der ARD-Mediathek aufgebaut sein soll. Im Vergleich zu Joyn funktioniere die ARD-Mediathek im Verhältnis zum linearen Programm komplementärer.

"Wir nutzen unsere Digital-Plattformen auch dafür, Menschen zu erreichen, die wir linear gar nicht mehr ansprechen." Ältere Zuschauer nutzten die Mediathek eher als Catch-up-Plattform. Auf der anderen Seite gebe es aber auch ein jüngeres Publikum, das die ARD nur oder vornehmlich digital nutze. "Für die wollen wir auch ein anderes Angebot machen", sagte Burkhardt. 2021 habe es das erste Mal bei den Unter-50-Jährigen ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der ARD-Nutzung im Fernsehen und im Digitalen gegeben. Das werde sich noch ausweiten.

Als riesige Herausforderung bezeichnete die ARD-Channel-Managerin die Aufgabe, klassische journalistische TV-Magazine in die digitale Welt zu übertragen. Im linearen Ablauf funktionierten die Magazine aufgrund der eigenen Dramaturgie gut. Digital sei es dagegen schon schwer, den passenden Titel für das Format zu finden, dass es dann auch angeklickt würde.

Katrin Graff von Joyn, die dort als Team Lead Content Acquisition arbeitet und den eigentlich eingeplanten CEO Tassilo Raesig sehr gut vertrat, betonte, wie wichtig das Zusammenspiel mit den linearen Sendern bei ihrer Streaming-Plattform sei. Die verschiedenen Ausspielwege befruchten sich demnach gegenseitig.

Obwohl Joyn potenziell auf noch jüngere Nutzerinnen und Nutzer als die ARD-Mediathek abzielt, setzt die Streaming-Plattform von ProSiebenSat1 und Discovery vermehrt auf einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus bei den Formaten. Da sei ein angelernter Effekt, den die Älteren vom Fernsehen her kennen und der den Jüngeren wiederum durch YouTube vertraut sei.

"Das Lineare ist bei uns Teil von Joyn. Wir haben eine Fifty-Fifty-Nutzung zwischen linearen und VoD-Inhalten", erläuterte Graff. Als sehr positives Erlebnis hob sie das Joyn-Live-Event mit der Fight-Night, in der bekannte Twitch-Streamer boxend nach einem monatelangen Training aufeinander trafen, hervor. "Der bestperformende Live-Stream, den wie je auf Joyn hatten", unterstrich Graff. Auch kürzere Inhalte funktionierten bei Joyn immer besser in der anvisierten Zielgruppe. Das werde zum Beispiel mit Highlight-Formaten noch weiter ausgebaut.