First Look: Bradley Cooper als "Maestro"

Bradley Cooper packt nach dem Erfolg mit "A Star Is Born", der weltweit über 435 Mio. Dollar einspielte, seine zweite Regiearbeit an, in der er auch wieder die Hauptrolle spielt: Für Netflix inszeniert er derzeit "Maestro", ein Biopic über den legendären Broadway-Komponisten Leonard Bernstein.

Bradley Cooper packt nach dem Erfolg mit "A Star Is Born", der weltweit über 435 Mio. Dollar einspielte, seine zweite Regiearbeit an, in der er auch wieder die Hauptrolle spielt: Für Netflix inszeniert er derzeit "Maestro", ein Biopic über den legendären Broadway-Komponisten Leonard Bernstein, den Cooper in einer Zeitspanne von 30 Jahren auch selbst verkörpert. Jetzt wurden ersten Fotos veröffentlicht.

An Coopers Seite spielt Carey Mulligan die Rolle von Bernsteins Ehefrau Felicia Montealegre. Weitere Castmitglieder sind Matt Bomer und Maya Hawke, die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. Die namhaften Produzenten sind Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Bradley Cooper, Fred Berner und Amy Durning. Das Drehbuch von "Maestro" schrieb Cooper gemeinsam mit "Spotlight"-Autor Josh Singer Der Film soll 2023 veröfffentlicht werden.