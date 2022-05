Kinocharts Frankreich: 1,3 Mio. Kinogänger sehen "Top Gun 2"

Tom Cruise in seinem späten zweiten Auftritt als Pilot in "Top Gun: Maverick" knackte bei seinem Start in den französichen Kinos mit Leichtigkeit die Eine-Mio.-Besucher-Marke.

Tom Cruise in seinem späten zweiten Auftritt als Pilot in Top Gun: Maverick" knackte bei seinem Start in den französichen Kinos mit Leichtigkeit die Eine-Mio.-Besucher-Marke und vereichnete mit Abstand auch den besten Locationschnit. Gesamt kann "Top Gun 2" mit 1,3 Mio. gelösten Tickets glänzen, mehr als die Nummer eins der Vorwochen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness", bei ihrem Start vor vier Wochen. Den Film mit Benedict Cumberbatch als Titelheld sahen 304.676 Kinogänger. Gesamt sind es bereits 2,7 Mio. Auf Rang drei platzierte sich der zweitbeste Neuling, Hommes au bord de la crise de nerfs". Die Komödie um Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs von Regisseurin Audrey Dana mit u.a. den populären Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia und Laurent Stocker erreichte mit 81.104 Besuchern nurmehr ein fünfstelliges Ergebnis.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" verteidigte seinen vierten Platz mit knapp 66.000 Besuchern und verwies die Cannes-Eröffnung Coupez!" auf die Fünf, die mit einem hauchdünnen Vorsprung von 194 Besuchern der Cannes-Konkurrenz Frère et soeur" voraus ist.

David Cronenbergs Wettbewerbsbeitrag aus dem am Wochenende zu Ende gegangenen Festival de Cannes, Crimes of the Future", meldete sich als drittbester Neuling auf Rang zwölf. 42.206 Kinogänger wollten Cronenbergs Rückkehr zum Bodyhorror sehen.

