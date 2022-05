"One Mic Stand" startet bei Prime im Juli mit Fußball-Weltmeistern

Die sehr prominent besetzte neue Amazon-Prime-Comedy-Show "One Mic Stand" hat mit dem 15. Juli jetzt ein Startdatum und gibt gleichzeitig die ebenso prominenten Paarungen bekannt, in denen ein Comedian einem Bühnen-Amateur auf seinen oder ihren großen Stand-up-Auftritt vorbereitet.

Durch die fünfteilige Show führt Tedros 'Teddy' Teclebrhan mit seiner 15-köpfigen Showband, während er mit Schauspieler Fahri Yardim auch für eine Episode einen Stand-up-Amateur an die Seite gestellt bekommt, um ihn auf seinen Bühnenauftritt vorzubereiten.

Die anderen Paarungen sind: Late-Night-Legende Harald Schmidt schickt die beiden Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs. Michael Mittermeier nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse mit auf ein Comedy-Abenteuer. "LOL - Last One Laughing"-Gewinner Torsten Sträter trainiert Victoria's-Secret-Model Lorena Rae, während die Schweizerin Hazel Brugger Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bühnenfit macht.

"One Mic Stand" wurde von Leonine Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Executive Producer sind Fred Kogel, CEO und Co-Head of Entertainment von Leonine Studios, Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment von Leonine Studios, und Pierre Uebelhack, Producerin ist Lilli Feigenbutz. Die Regie der Bühnenshow führt Johannes Spiecker, Regisseur der dokumentarischen Begleitung aller Comedy-Teams ist Ngo the Chau. Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka und Claudius Pläging.