Linnenbaum im Wettbewerb von Karlovy Vary

Sophie Linnenbaum geht mit ihrem Drama The Ordinaries" nicht nur ins Rennen um den Förderpreis Neues Deutsches Kino in München, sondern auch um den Crystal Globe in Karlovy Vary. Unter den insgesamt 33 von Festivalleiter Karel Och ausgewählten Titeln für die zwei Wettbewerb und die Special Screenings des traditionsreichen Festival sind auch einige deutsche Koproduktionen.

So wird in der 56. Ausgabe "Edna provintsialna bolnitsa" ("A Provincial Hospital"), ein von Sutor Kolonko koproduzierter Dokumentarfilm über ein Krankenhaus in der bulgarischen Provinz in der Pandemie von Ilian Metev, der mit Sofia's Last Ambulance" den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen hat, sowie Ivan Chertov und Zlatina Teneva Weltpremiere feiern ebenso wie "Chemi otakhi" ("A Room of My Own"), die Geschichte einer jungen Frau in Tiflis, die versucht, unabhängig von der patriarchalen Gesellschaft zu werden, von Ioseb Bliadze. Color of May ist deutscher Partner. Um den Crystal Globe bewirbt sich neben den genannten Titeln außerdem der Israeli Ofir Raul Graizer, der für seine israelischen Oscar-Einreichung The Cakemaker" vielfach ausgezeichnet wurde und mit "America" erneut eine Beziehungsgeschichte erzählt von einem Mann. Hier kehrt der Protagonist wegen des Todes seines Vaters aus Chicago nach Israel zurück. Schiwago Film ist deutscher Koproduzent, Beta Cinema übernimmt den Weltvertrieb.

Im Rahmen der Special Screenings stellt die österreichische Filmemacherin Magdalena Lauritsch ihr Science-Fiction-Drama "Rubikon" vor, mit dem sie ihr Langfilmdebüt vorlegt.

Das Festival läuft vom 1. bis 9. Juli.

