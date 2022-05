Neuerung beim Förderpreis Neues Deutsches Kino

Wenn im Rahmen des Filmfest München der mit insgesamt 70.000 Euro dotierte Förderpreis Neues Deutsches Kino verliehen wird, erhält der/die Gewinner:in in der Kategorie "Bestes Drehbuch" nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sondern erstmals auch den Zugang zu einem neu ins Leben gerufenen Mentoring-Programm.

Talente aus 13 Filmen, die auf dem Filmfest München (23. Juni bis 2. Juli) in der Reihe "Neues Deutsches Kino" ihre Weltpremieren feiern, sind im Rennen um den Förderpreis Neues Deutsches Kino, der insgesamt mit 70.000 Euro dotiert ist und von der DZ Bank, Bavaria Film und dem Bayerischen Rundfunk gestiftet wurde.

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr in der Kategorie "Bestes Drehbuch". Der/die Gewinner:in erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro erstmals den Zugang zu einem neu ins Leben gerufenen Mentoring-Programm, welches Beratung und Begleitung bei der nächsten Drehbuch- und Projektentwicklung durch eine:n erfahrene:n Produzenten:in umfasst - ggf. mit der Option auf eine Beteiligung an den Development-Kosten. Marcus Ammon, Geschäftsführer Content bei Bavaria Fiction, betont: "Die Förderung junger Talente ist uns eine Herzensangelegenheit. Mit diesem zusätzlichen Angebot möchten wir neue Gestaltungsräume eröffnen und Projekte ermöglichen."

Über die Gewinner:innen in den Kategorien "Beste Regie" (30.000 Euro), "Beste Produzentische Leistung" (20.000 Euro), "Bestes Drehbuch" (10.000 Euro) und "Beste Schauspielerische Leistung" (10.000 Euro) entscheidet eine dreiköpfige Jury, bestehend aus der Schauspielerin Almila Bagriacik, dem Produzenten Ingo Fliess sowie dem Regisseur und Produzenten Sönke Wortmann.

Die Verleihung des Förderpreis Neues Deutsches Kino findet am 1. Juli in der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) statt.

Die Nominierungen:

FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO 2022 REGIE:

Katharina Woll für Alle wollen geliebt werden"

Felix Herrmann für "Gott ist ein Käfer"

Carolin Schmitz für "Mutter"

Peter Keller, Stefan Sarazin für Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie"

Sophie Linnenbaum für "The Ordinaries"

Oliver Grüttner für Performer"

Timo Müller für Der rote Berg"

Pola Beck für Der Russe ist einer, der Birken liebt"

Christopher Roth für Servus Papa, See You in Hell"

Marina Hufnagel für "Solastalgia"

Hanna Doose für "Wann kommst du meine Wunden küssen?"

Naira Cavero Orihuel für "Wut auf Kuba"

FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO 2022 PRODUKTION:

Markus Kaatsch, Nina Poschinski, Michael Grudsky für "Alle wollen geliebt werden"

Eva-Maria Hartmann, Felix Herrmann für "Gott ist ein Käfer"

Britta Strampe, Laura Klippel für "The Ordinaries"

Henning Wagner, Bianca Gleissinger, Luise Hauschild, Mariam Shatberashvili für "Performer"

Jessica Krummacher für "Der rote Berg"

Michael Kalb für "Solastalgia"

Dominik Utz, Martin Schwimmer für "Wann kommst du meine Wunden küssen?"

Gregor Kuhlmann, Vincent Schaack, Adrian Nehm, Naira Cavero Orihuel für "Wut auf Kuba"

FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO 2022 DREHBUCH:

Florian Plumeyer, Katharina Woll für "Alle wollen geliebt werden"

Felix Herrmann, Seren Sahin, Aylin Kockler für "Gott ist ein Käfer"

Carolin Schmitz für "Mutter"

Stefan Sarazin, Peter Keller für "Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie"

Sophie Linnenbaum, Michael Fetter Nathansky für "The Ordinaries"

Oliver Grüttner für "Performer"

Timo Müller für "Der rote Berg"

Burkhardt Wunderlich für "Der Russe ist einer, der Birken liebt"

Jeanne Tremsal, Christopher Roth für "Servus Papa, See You in Hell"

Marina Hufnagel für "Solastalgia"

Hanna Doose für "Wann kommst du meine Wunden küssen"

Naira Cavero Orihuel für "Wut auf Kuba"

FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO 2022 SCHAUSPIEL:

Lea Drinda für "Alle wollen geliebt werden"

Amelle Schwerk für "Gott ist ein Käfer"

Fine Sendel, Sira Faal, Noah Tinwa, Denise M'Baye für "The Ordinaries"

Tilman Vellguth, Linda Rohrer für "Performer"

Kilian Berger für Rex Gildo - Der letzte Tanz"

Sohel Altan Gol, Slavko Popadic, Bardo Böhlefeld für "Der Russe ist einer, der Birken liebt"

Leo Altaras, Ina Paule Klink für "Servus Papa, See You in Hell"

Marie Tragousti für "Solastalgia"

Katarina Schröter, Gina Henkel für "Wann kommst du meine Wunden küssen"

Lena Schmidtke, Paula Kober für "Wut auf Kuba"