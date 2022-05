Ampere Analysis: Smart-TVs, SVoD und Podcasts sind deutsche Pandemie-Gewinner

In München hat der Ampere-Analysis-Co-Founder Richard Broughton beim Medientage-Spezial einen Einblick in die deutschen OTT-Nutzungstrends gegeben. Smart-TVs, SVoD und Podcasts haben die größten Zuwachsraten.

Bei der siebten Medientage-Spezial-Ausgabe "Connect! The Future of TV" in München hat am Dienstag der Co-Founder der Datenanalysefirma Ampere Analysis, Richard Broughton, die Keynote gehalten. Die wichtigsten Fakten der neuesten Ampere-Analysis-Umfragen und -Auswertungen zeigen, dass Podcasts, Streaming und Smart-TVs nicht ganz überraschend die großen Gewinner der mehr als zwei Jahre währenden Pandemie in Deutschland sind.

Beim Umsatz konnten sich der TV- und Kinomarkt zuletzt zwar erholen. Aber das größte Umsatzwachstum legten laut Ampere Analysis die SVoD-Streamingdienste hin, deren Umsatzanteil in den vergangenen Jahren von sechs auf 14 Prozent anstieg. In Deutschland liegt die durchschnittliche Anzahl an monatlich genutzten Streamingdienste im ersten Quartal 2022 zwar schon bei 3,3. Im Vergleich mit dem westeuropäischen Durchschnitt, der bei 3,5 liegt, ist da Deutschland aber noch ein Stück zurück. In Nordamerika steht der Wert der durchschnittlichen monatlichen Nutzung von verschiedenen Streamingdienste als absoluter Spitzenreiter sogar bei 4,6.

Bei der Frage danach, welche Devices 2022 am meisten in Deutschland zum täglichen Streamen von Inhalten genutzt werden, ist der Smart-TV ganz klar die Antwort. Im ersten Quartal schauten 40 Prozent der Nutzer Streaming-Inhalte über den Smart-TV. Im dritten Quartal 2015 lag dieser Anteil noch bei nur 15 Prozent. Bei der aktuellen Nutzung folgt auf dem zweiten Platz hinter dem Smart-TV das Smartphone mit 27 Prozent. Der PC wird be 18 Prozent der Befragten für Streaming genutzt, Tablets von 13 Prozent.

Im Jahr 2021 lag die OTT-Penetration, also die Nutzung von Video- und Audioinhalten über Internetzugänge, laut Ampere Analysis schon bei 43 Prozent aller deutschen Haushalte. Während die Pandemie den Werbemarkt hart getroffen habe, hätten vor allem die Abo-Streamingdienste hinzugewonnen, referierte Broughton. Beim Vergleich der ersten Quartale von 2020 und 2022 war das Hören von Podcasts das Medium, was bei der täglichen Nutzung am meisten hinzugewann. Laut Ampere Analysis sind es 2022 160 Prozent mehr Nutzung im Vergleich zu 2020. Bewegtbild-Streaming wuchs in der täglichen Nutzung im Vergleich um 35 Prozent, Musik-Streaming wuchs um 27 Prozent.

Zum Abschluss der Keynote nannte Broughton noch die in Deutschland am häufigsten genutzten Smart-TV-Brands: Auf dem ersten Platz steht da Samsung mit 40 Prozent, LG landet mit 23 Prozent auf Platz zwei, der dritte Platz geht mit 19 Prozent an Philips.