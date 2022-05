Paolo Moretti zu seiner letzten Quinzaine: "Mit Hingabe und Integrität"

Vier Ausgaben lang formte der Italiener Paolo Moretti die Geschicke der Quinzaine. Nun muss er die Leitung wieder abgeben. Ein Gespräch über sein Abschiedsjahr und kommende Aufgaben.

Die 54. Quinzaine war Ihre letzte Ausgabe als Festivalleiter. Sind Sie zufrieden mit der Resonanz?

PAOLO MORETTI: Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Die Resonanz ist überwältigend, die Berichterstattung der Presse und der Medien, mit den Besucherzahlen haben wir neue Rekorde aufgestellt. Endgültige Zahlen liegen mir noch nicht vor, aber wir wissen jetzt schon, dass wir die Ticketverkäufe von 2019, unser bisheriges Rekordjahr, überboten haben. Das erfüllt mich mit großer Hoffnung. Es zeigt, dass man mit dem richtigen Ansatz und dem nötigen Einsatz ein großes Bedürfnis in der Öffentlichkeit wecken kann, sich Filme auch dann anzusehen, wenn die Namen der Macher und Darsteller noch kein Begriff sind.

Es zeigt auch, dass Sie mit Ihrer Auswahl richtig lagen.

PAOLO MORETTI: Die Filme wurden durchgehend positiv aufgenommen und erreichten das Publikum, das wir uns für sie vorgestellt hatten. Natürlich waren manche Filme populärer als andere. Aber das war uns schon im Vorfeld natürlich bewusst. Man kann nicht 22 Hits auswählen, das wäre ein Verrat an der Idee der Quinzaine. Es ist eine Frage der Modulation. Uns geht es darum, eine große Bandbreite an Filmen zu zeigen, ihren inhaltlichen Reichtum ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, ihre Diversität zu feiern. Dafür muss man Risiken eingehen. Aber gerade diese Filme wurden besonders gut angenommen, sie waren die positivsten Überraschungen. Das ist die schönste Belohnung für die harte Arbeit, die mein Team in die diesjährige Selektion gesteckt hat.

Warum kommt Ihre Quinzaine gerade jetzt zur Blüte?

PAOLO MORETTI: Ein Festival und sein Team brauchen Zeit, um eine eigene Identität zu entwickeln, zu verstehen, was seine Bedürfnisse sind und wie man ihnen am besten gerecht wird. Man muss die verschiedenen Dynamiken erst einmal ausloten und verstehen. Das trifft sicherlich auf jedes Filmfestival zu, aber auf die Quinzaine ganz besonders, weil sie eine einzigartige Rolle spielt als ein unabhängiges Festival, das parallel zu einem noch größeren Festival stattfindet und damit automatisch in einen Dialog mit der Sélection officielle des Festival de Cannes tritt. Bei der Auswahl sehen wir viele Titel, die auch Thierry Frémaux und seinem Team vorgelegt werden. Da muss man sehr behutsam und mit Bedacht vorgehen. Man muss erst einmal für sich klären, was die Definition der Quinzaine ist. Dafür muss man experimentieren und neue Wege antesten. Dass unser Angebot in diesem Jahr so sehr strahlen konnte, ist das Ergebnis der Experimente der Jahre davor.

Kann man sagen, dass die Quinzaine in diesem Jahr dem Festival entspricht, dass sie sich zu Ihrem Antritt im Jahr 2018 vorgestellt hatten?

PAOLO MORETTI: Wir ernten die Früchte, die wir gesät haben, als ich meine Vorstellung der Quinzaine erstmals präsentiert habe. Näher werden wir dieser Idee nicht mehr kommen - der Idee, sich nicht im Wettstreit mit den anderen Sektionen des Festival de Cannes zu sehen, sondern eine eigene, ganz klar herausgearbeitete Rolle zu spielen und nur sich selbst verpflichtet zu sein.

Wie schwer wurde die Quinzaine von Covid getroffen? Es kann nicht leicht gewesen sein, das Momentum aufrecht zu erhalten.

PAOLO MORETTI: Wir waren in der Form betroffen, wie wir alle betroffen waren. 2020 mussten wir unsere Ausgabe absagen, rückblickend natürlich ein besonderes Jahr, ein tragisches Jahr. Anders als die Sélection officielle beschlossen wir aber, keine Liste von Titeln zu veröffentlichen, die wir eigentlich hätten zeigen wollen. Es gab kein Label, kein Gütesiegel. Wir haben einfach nur zwei Titel mit unserem Namen unterstützt, die zu diesem Zeitpunkt bereits offiziell ausgewählt waren, Luca Guadagninos "We Are Who We Are" - zugegeben eine Serie, aber ich sehe sie eher als einen in mehrere Kapitel unterteilten, achtstündigen Film - und Kajillionaire" von Miranda July. Ich denke aber nicht, dass es unserem Momentum geschadet hat. Die Pandemie hat keinen Einfluss darauf gehabt, wie wir auf das Kino blicken oder wie wir uns die Quinzaine vorstellen. Es war allerdings so, dass wir bereits bei der Auswahl für die Filme im Jahr 2021 angefangen haben, auch schon erste Titel für 2022 zu identifizieren.

Wir haben uns zu Ihrer ersten Quinzaine im Jahr 2019 erstmals unterhalten. Damals sagten Sie, dass Sie für Kontinuität bei einem gut kuratierten Festival sorgen, Akzente aber dahingehend setzen wollten, die Quinzaine wieder zu ihren Wurzeln zu führen.

PAOLO MORETTI: Ich bin vermutlich nicht der Richtige, um Ihnen beantworten zu können, ob es mir gelungen ist. Mir ging es darum, den passendsten Weg zu finden, der Grundidee in einem natürlich völlig anderen Umfeld gerecht zu werden. Das Festival de Cannes ist 2022 eine völlig andere Veranstaltung als vor 50 Jahren. Und natürlich lässt sich auch das Kino von heute nicht mehr mit damals vergleichen. Es hat sich entwickelt, verändert, immer wieder neu erfunden. Das originale Konzept der Quinzaine habe ich als Richtlinie für meine Arbeit empfunden: Es geht darum, Filme mit der ausgeprägten Handschrift ihrer Regisseure einzuladen, die man sonst nicht in Cannes zu sehen wären. Das ist die Rolle, die wir spielen. Und mit der die Quinzaine zu Beginn einen wichtigen Beitrag leistete, einer neuen Art von Kino eine Öffentlichkeit zu geben, dem das Cannes-Festival damals die kalte Schulter zeigte. Das erwies sich als explosiv, eine neue Generation von Filmemachern konnte Fuß fassen. Cannes musste nachziehen. Diese Rolle sollte die Quinzaine unter meiner Leitung ebenfalls spielen. Neue Stimmen für Cannes. Unter den 23 Titeln der diesjährigen Auswahl finden sich 18 Filmemacher, die erstmals in Cannes einen Film vorgestellt haben. Das ist unsere Mission.

Und doch müssen Sie gehen.

PAOLO MORETTI: Meine Entscheidung war es nicht, das hat der Vorstand des französischen Regieverbands Société des réalisateurs de films beschlossen, der die Quinzaine ausrichtet. Der Vorstand setzt sich in jedem Jahr neu zusammen, 2022 ist mehr oder weniger keiner mehr von denen übrig, die mich 2018 in das Amt berufen hatten. Man kann es also als natürliche Entwicklung betrachten, ein Prozess, der sich homogen aus unserer institutionellen Struktur ergibt. Der aktuelle Vorstand hat eine andere Vorstellung, eine andere Sensibilität als der Vorstand von 2018. Sie wollen mit der Quinzaine einen anderen Weg einschlagen, und dafür werden sie eine neue Leitung suchen.

Bedauern Sie das?

PAOLO MORETTI: Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir während meiner Amtszeit entgegengebracht wurde, was schon damit beginnt, dass ich der erste Nicht-Franzose bin, der die Leitung der Quinzaine innehatte - oder überhaupt irgendeiner Sektion in Cannes. Eine tolle Erfahrung, ein großes Privileg. Ich freue mich für die Filme und Filmemacher, die wir einladen konnten, weil es ein sehr intimes Vergnügen ist, ihrem Weg und ihrer Entwicklung folgen zu können. Ob ich wirklich etwas erreicht habe, ob ich etwas bewegen konnte, kann ich nicht wirklich beurteilen. Meine Hoffnung ist es, dass ich der Tradition der Quinzaine gerecht geworden bin und neue Stimmen entdecken und unterstützen konnte. Alles andere ist nicht wichtig. Es ist eine Reihe, in der es nicht um Preise und Auszeichnungen geht. Und doch möchte ich darauf verweisen, dass die Camera d'Or für das beste Debüt und weitere Ehrungen, die über die Sektionen hinweg verliehen werden, Filmen ausgesprochen wurden, die bei uns liefen. Ein Quinzaine-Film konnte sogar den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewinnen, ein anderer Kurzfilm hat den Weg in die Biennale gefunden. Viele Filme haben nach ihrer Premiere Verleiher in mehr als 20 Territorien finden können, A chiara" oder "Hit the Road", um nur zwei populäre Beispiele zu nennen. Wir haben eine Weltklassefilmemacherin wie Joanna Hogg erstmals nach Cannes eingeladen. Was kann ich sagen? Wir haben versucht, der Quinzaine zu dienen, mit Hingabe und Integrität.

Was kommt als Nächstes für Sie?

PAOLO MORETTI: Seit 2020 führe ich ein Kino in Genf, also kehre ich zurück zu den Wurzeln und werde mich darauf konzentrieren, meine Mission als Kinobetreiber fortzusetzen. Eine spannende Aufgabe und ein höchst interessantes Labor. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, aber wir befinden uns in einer spannenden Zeit, einer Zeit des Übergangs und des Wandels. Ein Kino ist ein wunderbares Werkzeug, um Experimente anzustellen und ganz unmittelbar in einen Dialog mit dem Publikum zu treten, speziell das Arthouse-Publikum.

Sehen Sie der Zukunft des Kinos optimistisch entgegen?

PAOLO MORETTI: Wenn wir wollen, dass das Kino auch in Zukunft noch eine exponierte Rolle spielt, müssen alle Glieder der Kette Verantwortung übernehmen. Leidenschaft ist gefragt, in allen Stufen der Herstellung und Auswertung. Den Kinos fällt eine Schlüsselrolle zu. Das Arthouse hatte es früher leicht, weil es auf ein Publikum zugreifen konnte, das eine ganz intrinsische Nähe zu dem Medium verspürte. Es hat ausgereicht, die richtigen Filme zu programmieren. Die Menschen kamen dann von selbst. Heute reicht das nicht mehr. Wir müssen uns künftig anstrengen und Einsatz zeigen, wenn wir das Bedürfnis für einen Kinobesuch wecken wollen. Wir müssen die Kinoerfahrung redefinieren und erweitern. Es liegt in den Händen der Kinobetreiber, weil wir es sind, die in direktem Kontakt mit unseren Kunden stehen. Wir müssen unsere Erfahrungen austauschen, uns gegenseitig unterstützen. Ein Generalrezept gibt es nicht, weil jedes Kino in einem ganz eigenen Kontext mit eigenen Dynamiken existiert. Das Angebot muss maßgeschneidert sein. Ich weiß aber auch, dass es funktionieren kann. Ich sehe es bei meinem Kino, das im ersten Halbjahr deutliche Besucherzuwächse verzeichnet.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.