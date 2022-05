Preisvergabe und erfreuliche Besucherzahl bei Nippon Connection

Beim 22. Nippon Connection Filmfestival in Frankfurt am Main wurde das Highschool-Drama "Unlock Your Heart" von Rin Shuto mit dem Nippon Visions Jury Award ausgezeichnet. Die Gesamtbesucherzahl des auf japanische Filme spezialisieren Festivals lag fast auf Vor-Corona-Zeiten.

Beim 22. Nippon Connection Filmfestival in Frankfurt am Main wurde das Highschool-Drama "Unlock Your Heart" von Rin Shuto mit dem Nippon Visions Jury Award ausgezeichnet. Eine lobende Erwähnung ging ebenfalls an einen Film einer Regisseurin, an "Let Me Hear It Barefoot" von Riho Kudo.

Das Publikum des auf japanische Filme spezialisierten Festivals konnte über drei Publikumspreise abstimmen. Als Gewinner gingen das Familiendrama "The Asadas" von Ryota Nakano (Nippon Cinema Award), "Tokyo Kurds" von Fumiari Hyuga (Nippon Docs Award) und "Just the Two of Us" von Keita Fujimotoo (Nippon Visions Audience Award) hervor. Der Nippon Honor Award ging an Schauspieler Masatoshi Nagase.

Mit insgesamt 15.000 Besuchern konnte das Festival als erstes Präsenzfestival seit drei Jahren fast an den Erfolg von vor der Coronapandemie anknüpfen. Im Programm wurden rund 100 Kurz- und Langfilme präsentiert. Trotz coronabedingter Einschränkungen konnten rund 25 Filmschaffende und Künstler aus Japan anreisen, um ihre Werke dem Publikum persönlich vorzustellen.

Noch bis zum 6. Juni können Filmfans in Deutschland 32 Lang- und 19 Kurzfilme des diesjährigen Festivals unter dem Titel Nippon Connection On Demand online sehen.

Das 23. Nippon Connection Filmfestival wird vom 6. bis 11. Juni 2023 statt.