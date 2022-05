ARD-Degeto-Geschäftsführer Schreiber unterzeichnet "Charta für Inklusion im Film"

Am heutigen "Tag der Diversität" unterzeichnet ARD-Degeto-Geschäftsführer Thomas Schreiber die von Rollenfang, der ersten Plattform für Schauspieler:innen mit Behinderung in Film und Fernsehen, initiierte "Charta für Inklusion im Film".

Am heutigen "Tag der Diversität" betont ARD Degeto in einer Pressemitteilung ihr Engagement für das Thema Diversität vor und hinter der Kamera und das Ansinnen, das Thema Behinderung in ihren Filmen, Reihen und Serien stärker sichtbar machen zu wollen.

Daher wird ARD-Degeto-Geschäftsführer Thomas Schreiber heute die "Charta für Inklusion im Film" unterzeichnen. Sie wurde von Rollenfang, der ersten Plattform für Schauspieler:innen mit Behinderung in Film und Fernsehen initiiert und bereits von rund 50 Schauspieler:innen, Produzent:innen und Branchenvertreter:innen unterzeichnet.

Die Unterzeichnenden wollen u.a. Filmschaffende, Produzierende und Sender auf die Möglichkeiten und Chancen hinweisen, die aus der Zusammenarbeit mit Schauspieler*innen mit Beeinträchtigung erwachsen, gemeinsam ein Arbeitsumfeld entwickeln, das für Schauspieler*innen mit Beeinträchtigung die persönlichen und technischen Voraussetzungen schafft, ohne Benachteiligungen professionell arbeiten zu können, Projekte fördern, die Menschen mit Beeinträchtigung bei ihrem Einstieg in den Schauspielberuf und ihrer professionellen Entwicklung unterstützen sowie Medienschaffende dabei unterstützen, in ihren Produktionen Rollen mit Schauspieler*innen mit Beeinträchtigung zu besetzen.

"Mit unseren Filmen zeichnen wir ein Bild der Realität. Es ist Teil unserer Verantwortung, die Gesellschaft so vielfältig abzubilden, wie sie ist - selbstverständlich gehören auch Menschen mit Behinderung zu dieser Wirklichkeit. Sie wollen wir sichtbarer machen und vor allem ihre Lebenswirklichkeit in die Geschichten einbringen. Wir möchten nicht nur Geschichten über Menschen mit Behinderung erzählen, sondern sie als Teil des Teams vor und hinter der Kamera einsetzen", betont ARD-Degeto-Geschäftsführer Thomas Schreiber.

Als Beispiel für ihr Engagement im Bereich Diversität nennt ARD Degeto die neue Freitagsreihe "Eva Adam - Anwältin mit Herz" (AT), deren erste Filme voraussichtlich ab September 2022 gedreht werden sollen. Unter der Regie von Thomas Freundner (Drehbuch: Torsten Lenkeit) wird ChrisTine Urspruch in der Produktion von W&B Television als erfolgreiche, unabhängige Anwältin Eva Adam vor der Kamera stehen, die ihren Beruf über alles liebt. Doch dann tritt Hanno Bertram (Wolfram Grandezka) in ihr Leben und stellt es komplett auf den Kopf.