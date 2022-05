Grimme-Preis 2022: Bjarne Mädel räumt ab

Zwei von fünf Fiction-Preisen gingen an Filme von und mit dem Schauspieler und Regiedebütanten. Sky und WarnerTV drangen bei den fiktionalen Formaten in die Phalanx der ARD-Sender.

Aus der Vorauswahl von 74 Produktionen und Einzelleistungen mussten sich die Juroren und Jurorinnen der 58. Ausgabe auf 16 Grimme-Preise in den Kategorien Fiktion (5), Information & Kultur (5), Unterhaltung (3) und Kinder & Jugend (3) einigen. Hinzu kommen der Publikumspreis der Marler Gruppe, der erstmalig vergebene Preis einer Studierendenjury und die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes. Dieser Ehrenpreis geht in diesem Jahr an Entertainerin und Schauspielerin Anke Engelke. Insgesamt gibt es 53 Preistra?ger*innen.

In der Fiktion-Kategorie dominierten die diversen ARD-Sender, wobei der NDR ebenso wie Bjarne Mädel als Doppelsieger glänzte. Gemeiname Sache machten beide bei Mädels bereits mehrfach prämiertem Regiedebüt Sörensen hat Angst". Die Claussen Putz-Produktion wurde nun mit dem Erhalt des Grimme-Preises gekrönt. Mädels zweiter Grimme-Streich war die für BR und ARTE entstandene Dramedy Geliefert", die den harten Alltag eines Paketdienstfahrers dokumentiert und von TV60Film produziert wurde. Für die hohe Qualität, die immer wieder im deutschen Lieblingsgenre Krimi Einzug hält, steht der NDR-Polizeiruf 110: Sabine" (Filmpool Fiction) - der Grimme Preis ist quasi auch ein Abschiedsgeschenk für den beretis von Bord gegangenen Charly Hübner, der wie auch seine kongeniale Partnerin Anneke Kim Sarnau und Luise Heyer für die Titelrolle ausgezeichnet wird. Das Fiction-Quintett machen zwei sehr unterschiedliche Serien perfekt: Sky drang als einziger privater Vertreter mit der "Ibiza-Affäre" in die Phalanx der ARD-Sender ein. Damit wird die ohnehin schon prall gefüllte Vitrine von W&B Television - hier wieder im Erfolgsgespann mit der Wiener Epo - um eine Trophäe reicher. Dass die ARD mit einer Hauptabendserie bei Grimme landen kann, kommt auch nicht alle Tage vor. Dieses Kunststück gelang in diesem Jahr der von X Filme für den rbb realisierten Serie "Tina mobil" mit der stellvertretend für das Ensemble ausgezeichneten Gabriela Maria Schmeide. Auch die enorme Grimme-Erfolgsserie von Warner TV wird durch den Publikumspreis für die von der UFA produzierte Serie The Mopes" fortgesetzt.

Mit "Charité intensiv: Station 43" (Docdays Productions für rbb) und Torsten Körners Dokumentarfilm Schwarze Adler" stößt man auch bei den Info-Formaten um zwei Seriensieger, die u.a. bereits den Deutschen Fernsehpreis gewannen. Amazon ist dank des Films über Rassismus im deutschen Fußball einziger Streamer, der in diesem Jahr zu höheren Grimme-Weihen gelangt. In der Unterhaltung gewann Comedian Torsten Sträter als Gast von Kurt Krömer bei "Chez Krömer" erstmals einen Grimme-Preis. Die ebenfalls für den rbb entstande Sendung hinterließ durch ihren offenen Umgang mit dem Thema Depression bleibenden Eindruck. Natürlich darf auch Florida TV in der Unterhaltungskategorie nicht fehlen, Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?" bescherte ProSieben den einzigen Grimme Preis fürs klassische Privatfernsehen. Und Daniel Donskoy ließ mit seinem WDR-Format "Freitagnacht Jews" auf den Deutschen Fernsehpreis ebebfalls noch einen Grimme Preis folgen. Unter den Sendern stach der RBB heraus, der es tatsächlich schaffte sowohl bei Fiktion, Information & Kultur und Unterhaltung jeweils einen Grimme Preis zu gewinnen.

"Angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher wie globaler Veränderungsprozesse, erschütternder Krisen und einer zunehmend digitalisierten Öffentlichkeit, steigen die Anforderungen an ein qualitativ hochwertiges Fernsehprogramm", skizziete Grimme-Direktorin Frauke Gerlach die Gemengelage im deutschen Fernsehen und wies auf die besondere Wichtigkeit hin, heterogene Zielgruppen zu erreichen. "Überzeugen können in dieser Hinsicht diesmal vor allem die ausgezeichneten Produktionen in den Kategorien Kinder & Jugend und Unterhaltung."

Die Preisverleihung findet am 26. August im Marler Theater statt, Jo Schu?ck führt als Moderator durch die Veranstaltung.

ALLE PREISTRÄGER

Fiktion

Stefan Holtz, Florian Iwersen (Buch), Christopher Schier (Regie), Nils Landmark, Jan Ruschke (Montage) und Nicholas Ofczarek (Darstellung, stellv. für das Ensemble) für "Die Ibiza-Affäre" (W&B Television/Epo-Film für Sky Deutschland)

Jan Fehse (Buch/Regie) Bjarne Mädel (Darstellung) für "Geliefert" (TV60 Film für BR/ARTE)

Florian Oeller (Buch), Stefan Schaller (Regie), Luise Heyer, Charly Hübner, Anneke Kim Sarnau (Darstellung)

für "Polizeiruf 110: Sabine" (filmpool fiction für NDR)

Bjarne Mädel (Regie/Darstellung), Sven Stricker (Buch) Kristian Leschner (Bildgestaltung), Katrin Wichmann (Darstellung) für "Sörensen hat Angst" (Claussen + Putz Filmproduktion für NDR)

Laila Stieler (Buch), Richard Huber (Regie), Gabriela Maria Schmeide (Darstellung, stellv. für das Ensemble) für "Tina mobil" (X Filme Creative Pool für rbb)

Info & Kultur

Carl Gierstorfer (Buch/Regie/Bildgestaltung), Mareike Müller (Buch), Ronald Rist (Montage), Antje Boehmert (Produktion), Ute Beutler (Redaktion) für "Charité intensiv: Station 43" (DOCDAYS Productions für rbb)

Marcin Wierzchowski (Buch/Regie/Bildgestaltung) für "Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen" (Hessischer Rundfunk)

Carmen Losmann (Buch/Regie), Dirk Lütter (Bildgestaltung) für Oeconomia" (Petrolio Film für ZDF/3sat)

Torsten Körner (Buch/Regie) für "Schwarze Adler" (Broadview Pictures für Amazon Prime Video/ZDF)

Katrin Eigendorf für ihre empathischen und mutigen Reportagen zur Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan.(ZDF)

Unterhaltung

Kurt Krömer, Torsten Sträter für "Chez Krömer" (zu Gast: Torsten Sträter) (probono.tv für rbb)

Daniel Donskoy (Moderation/Buch), Remigius Roskosch (Buch/Regie), Martin Danisch, David Hadda (Produktion) für "Freitagnacht Jews" (Turbokultur für WDR)

Joko Winterscheidt (Idee/Moderation), Jakob Lundt (Headautor), Julia Mehnert (Executive Producerin), Thomas Schmitt (Creative Director), Christin Schneider (Produktion) für "Wer stiehlt mir die Show?" (Florida TV für ProSieben)

Kinder & Jugend

Nele Dehnenkamp (Buch/Regie) für "Seepferdchen" (Filmakademie Baden-Württemberg für MDR)

Raphael Gregotsch, Robert Hecklau, Marlene Schittenhelm, Kim Stoppert (alle Moderation/Buch) für "offen un' ehrlich" (SR/funk)

Grimme - Preis Spezial

Petra Boberg und Christine Rütten für die Konzeption und Realisation der Doku-Reihe "Am Limit?! Jetzt reden WIR!" (HR)

Publikumspreis der Marler Gruppe

Ipek Zübert (Buch), Christian Zübert (Regie), Nora Tschirner (Darstellung) für "The Mopes" (UFA Fiction für Warner TV Comedy)

Preis der Studierendenjury

Valentina Primavera (Buch) für Una Primavera" (Johannes Schubert Produktion)

Besondere Ehrung des Deutschen Volkhochschul-Verbandes

Anke Engelke