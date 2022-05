Britische Schauspieler machen auf Alterdiskriminierung in Film und TV aufmerksam

In Großbritannien ist eine Gruppe von Schauspielern mit Hilfe der vor vier Jahren von Nicky Clark gegründeten Acting Your Age Campaign (AYAC) an die Öffentlichkeit getreten, um auf die Ungleichbehandlung von Frauen gegenüber Männern jenseits der 45 auf Bildschirmen und Leinwänden aufmerksam zu machen.

In Großbritannien ist eine Gruppe von Schauspielern mit Hilfe der vor vier Jahren von Nicky Clark gegründeten Acting Your Age Campaign (AYAC) an die Öffentlichkeit getreten, um auf die Ungleichbehandlung von Frauen gegenüber Männern jenseits der 45 auf Bildschirmen und Leinwänden aufmerksam zu machen. Über 100 Akteure und Personen des öffentlichen Lebens wie Lesley Manville, Keeley Hawes, Richard E Grant oder David Tennant haben einen Brief unterzeichnet, in dem eine bessere Repräsentation von älteren Frauen in Film und Fernsehen gefordert wird und der die "verfestigte Altersdiskriminierung", die in der Unterhaltungsindustrie vorherrsche, anprangert. Der Brief moniert, dass Frauen in der britischen Filmindustrie lediglich ein "Leben nach Haltbarkeitsdauer" führen dürfen, während den männlichen Kollegen ein "komplettes Leben" gewährt werde. Gefordert wird eine Paritätsverpflichtung mit gleichberechtigter Repräsentation von Frauen und Männern über 45.