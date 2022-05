Kinocharts Österreich: Tom on Top

Top Gun: Maverick" erweist sich in den österreichischen Kinos mit knapp 730.000 Euro Einspiel als herausragender Hit und verdrängte die Nummer eins der vergangenen drei Wochenenden "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf die Zwei. Gesamt kann das späte Sequel nach den ersten Tagen bereits 1,22 Mio. Euro Einspiel vorlegen. "Doctor Strange 2" war Anfang Mai mit über einer Mio. Euro und inklusive Previews 1,4 Mio. Euro Einspiel noch machtvoller gestartet. Gesamt nahm der Marvel-Film mit knapp 200.000 Euro Einspiel vom Wochenende bereits die Drei-Mio.-Euro-Einspielmarke.

Die weiteren etablierten Titel der Charts konnten sich im Vergleich zum Vorwochenende erholen und zwar teils kräftig. Dog - Das Glück hat vier Pfoten" legte an seinem zweiten Wochenende um 22 Prozent zu und kam auf Rang drei auf 87.573 Euro Einspiel. The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" legte am sechsten Wochenende ähnlich stark zu, belegte Rang vier und nahm gesamt die Eine-Mio.-Euro-Einspiel-Hürde. Die Kindertitel legten noch viel deutlicher zu: Die Biene Maja - Das geheime Königreich" schrieb am vierten Wochenende ein Plus von 122 Prozent - es ist das stärkste unter den Titeln der TopTen - und spielte auf Rang fünf 50.566 Euro ein, womit das zweite Sequel die hochkarätige neue Familienfilmkonkurrenz auf die Plätze sechs und sieben verwies. Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia", das wie "Biene Maja 3" von Studio 100 Media produziert wurde, startete mit knapp 50.000 Euro Einspiel. Das Pferdeabenteuer Immenhof - Das große Versprechen" mit 45.205 Euro Einspiel. Der Vorgänger Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers" war im Januar 2019 mit 63.505 Euro Einspiel angelaufen.

Auf Platz neun nahm mit "Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse" ein zweiter Titel an diesem Wochenende gesamt die Drei-Mio.-Euro-Einspielmarke.