Mit Damir Lukacevic' Ein nasser Hund" sind gestern im Essener Filmkunsttheater Astra die SchulKinoWochen NRW eröffnet worden, die pandemiebedingt zuletzt im Februar 2020 hatten stattfinden können. Zu Gast waren auch die Hauptdarsteller des Films, Doguhan Kabadayi und Mohammad Eliraqui, die den Schülerinnen und Schülern nach der Vorstellung Fragen zur Entstehung des Films und ihren Rollen beantworteten.

Über die Rückkehr in die Kinos freute sich besonders die Kulturdezernentin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, Barbara Rüschoff-Parzinger, die im Rahmen der Eröffnung erklärte: "Es ist ganz entscheidend, wo Filme geschaut werden - auf einem Tablet, einem Smartphone, einem Fernseher oder im Kino auf der großen Leinwand. Ich bin überzeugt davon, dass das mit Abstand intensivste filmische Erleben im Kino stattfindet, gemeinsam mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern."

Zusammen mit dem Ministerium für Schule und Bildung NRW hat der LWL die Initiative "FILM + SCHULE NRW" ins Leben gerufen, die die SchulKinoWochen NRW zusammen mit Vision Kino veranstaltet. Oliver Bals, Abteilungsleiter im Ministerium für Schule und Bildung NRW, betonte bei der Eröffnung der SchulKinoWochen NRW: "Filme lesen lernen, also kritisch zu reflektieren, zu hinterfragen und einzuordnen, ist eine Kernkompetenz im Rahmen des Lernens und Lehrens in der digitalen Welt und deshalb sind die SchulKinoWochen NRW ein so wichtiges medienpädagogisches Projekt."

Im Rahmen der SchulKinoWochen NRW, für die bereits rund 80.000 Anmeldungen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften beim LWL eingegangen sind, werden noch bis 15. Juni in mehr als 100 Kinos in NRW rund 90 Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme mit Bezügen zu Unterrichtsthemen gezeigt; im Anschluss an viele Vorstellungen finden Filmgespräche mit Filmschaffenden oder Expertinnen und Experten zum Wissenschaftsjahr 2022 mit dem Thema "Nachgefragt!" und zum Sonderprogramm "17 Ziele - Kino für eine bessere Welt" statt.

Ergänzt wird das Filmprogramm durch Kinoseminare und Lehrerfortbildungen zur Filmanalyse im Unterricht sowie einem Filmkritikwettbewerb, an dem Schülerinnen und Schüler unter www.spinxx.de teilnehmen können. Zu jedem bei den SchulKinoWochen NRW gezeigten Film wird darüber hinaus Unterrichtsmaterial zur Vor- und Nachbereitung ausgegeben.

Weitere Informationen unter www.schulkinowochen.nrw.de.