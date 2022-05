Foto des Tages: "Ein großes Versprechen" als Publikums-Preview präsentiert

Kino

Aus Anlass des "Welt-MS-Tag" wurde "Ein großes Versprechen" im Rahmen einer bundesweiten Kooperation mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (dmsg) in Hannover im Kino am Raschplatz in Anwesenheit von Team und Unterstützern als Publikums-Preview präsentiert (v.l.n.r): die Darsteller:in Anna Blomeier, Dagmar Manzel & Rolf Lassgård, Regisseurin Wendla Nölle, Tamtam-Produzentin Andrea Schütte, Katrin Burchard (Nordmedia), Herbert Temmes (GF dmsg) und Ines Teschner (dmsg) sowie Tamtam-Produzent Dirk Decker. Kinostart ist am 9. Juni im Verleih von Filmperlen. Foto: Nancy Heusel/Filmperlen (PR-Veröffentlichung)