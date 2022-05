Pandora sichert sich Rechte an "Close"

The Match Factory hat Lukas Dhonts in Cannes ausgezeichnetes Drama "Close" bereits in 100 Territorien verkauft. Die Rechte für Deutschland und Österreich gingen an Pandora.

The Match Factory hat Lukas Dhonts "Close" bereits in 100 Territorien verkauft. Die Rechte für Deutschland und Österreich gingen an Pandora. Wie "Screendaily" berichtet, fand der in Cannes ausgezeichnete Film des Belgiers u.a. auch Abnehmer in der Schweiz (Filmcoopi), Griechenland, Polen, Rumänien, Skandinavien, in Südkorea, Taiwan, Thailand sowie Australien und Neuseeland gefunden. Laut The Match Factory laufen Verhandlungen für weitere Territorien. Bereits früher vermeldet wurden Verkäufe u.a. in die USA, Spanien und Israel.