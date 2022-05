Locarno Film Festival präsentiert "Delta" auf der Piazza Grande

"Delta", der neue Film des aufstrebenden italienischen Regisseurs Michele Vannucci, wird im Rahmen des 75. Locarno Film Festival (3.-13. August) auf der Piazza Grande seine Weltpremiere feiern. Vannucci feierte mit seinem Debüt "Il più grande sogno" aus dem Jahr 2016 einen erfolgreichen Einstand in der italienischen Filmbranche und wurde bei den David di Donatello Awards in der Kategorie Bester Debütfilm nominiert. Zwischen seinem ersten und zweiten Kinofilm drehte der 35-Jährige die Serie "Mental". Wie bei seinem ersten Kinofilm arbeitete er auch bei "Delta" wieder mit Schauspieler Alessandro Borghi zusammen. An dessen Seite spielt Luigi Lo Cascio. Die Produktion von "Delta" stemmten Groenlandia und Kino Produuzioni mit Rai Cinema als Koproduktionspartner. True Colours ist als Weltvertrieb an Bord. Die Story spielt im Po-Delta, wo Wilderer und Fischer aufeinandertreffen: Im dichten Nebel der Gegend kommt es zum Showdown zwischen Osso (Luigi Lo Cascio), der entschlossen ist, gegen den rücksichtslosen Fischfang zu kämpfen, und Elia (Alessandro Borghi), der das Fluss-Delta sein Zuhause nennt. "Delta", wie alle anderen Langfilme, die auf der Piazza Grande gezeigt werden, ist Kandidat im Rennen um den Publikumspreis 2022. Giona A Nazzaro, der Künstlerische Leiter des Schweizer A-Festivals, nennt "Delta" einen Film "mit tiefem sozialem Engagement, rau wie die besten Filme Giuseppe De Santis', der eine Seite Italiens beleuchtet, die selten mit so viel emotionalem Engagement angegangen und gefilmt wurde. Eine Region, die es zu schützen und zu bewahren gilt, mit Respekt für die vielen Lebensformen, die sie bewohnen. Mit Delta hat Michele Vannucci einen kraftvollen, intimen Film gedreht, der auf der Piazza Grande in seiner ganzen Fülle zu sehen sein wird".