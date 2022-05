Karl Markovics dreht dritten Vorarlberger Landkrimi

Für den ORF und ARTE realisiert Karl Markovics derzeit mit dem Produktionsteam der Superfilm unter dem Arbeitstitel "Das Schweigen der Esel" den dritten Landkrimi aus Vorarlberg.

Markovics selbst spielt wie schon in Das letzte Problem" den Hochstapler-Kommissar Jonas Horak, der am Ende des Films verhaftet wurde. Nun zitiert Horak Landpolizistin Sophie Landner, erneut gespielt von Julia Koch, zu sich in die Haftanstalt und macht sie darauf aufmerksam, dass eine Mordserie im Zusammenhang mit der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten stehe und er das nächste Opfer sei. Trotz anfänglicher Skepsis muss Landner zunehmend erkennen, dass die Sache ernst zu nehmen ist.

In weiteren Rollen wirken Gerhard Liebmann, Stefan Pohl, Valentin Sottopietra, Klaus Windisch, Tobias Fend, Julian Sark und Caroline Frank mit. Karl Markovics hat auch das Drehbuch nach Motiven und Figuren von Daniel Kehlmann geschrieben.

Gedreht wird der noch bis 1. Juni u. a. in Hittisau, Bregenz und Wolfurt. Als erster Landkrimi aus Vorarlberg entstand 2014 unter der Regie von Reinhold Bilgeri der viel beachtete Film "Alles Fleisch ist Gras" mit Tobias Moretti und Wolfgang Böck.

Markovics selbst sagt über den Film: "'Das Schweigen der Esel' fordert natürlich Assoziationen an den berühmten Thriller 'Das Schweigen der Lämmer' heraus, ist aber alles andere als eine Parodie, Anlehnung oder Parallele. Als Landkrimi ist er schon insofern außergewöhnlich, als er in allen Facetten sehr viel mit den Themen Märchen, Illusion, Vorstellung, Wirklichkeit und Realität spielt. Ich bin überzeugt davon, dass wir, was das betrifft, ästhetisch und optisch Neuland betreten haben. Ich wollte einen Krimi machen, in dem es nicht um die üblichen Krimi-Elemente geht, sondern darum, viel mehr bei der Atmosphäre und beim Moment zu bleiben und dann nach und nach eine Vorstellung von einem Bild zu bekommen, das sich am Schluss als ein ganz anderes herausstellt. Es ist ein Geschenk, wenn man das Glück hat, wie in dieser Produktion, die drei sehr ähnlich kreativen Berufe des Regisseurs, Drehbuchautors und Schauspielers gleichzeitig ausüben zu können. Das eine bereichert das andere."