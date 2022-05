Wetterumschwung am deutschen Boxoffice

Machen wir es zu Beginn kurz: Die Bedingungen am vergangenen Kinowochenende waren richtig gut, perfekt waren sie nicht. Auf der Habenseite standen Feiertag, Brückentag und am eigentlichen Wochenende verbreitet sehr kinofreundliches Wetter; weniger ideal waren perfektes Ausflugswetter am Vatertag in so wichtigen Bundesländern wie Bayern und ein Champions-League-Finale, das am Samstagabend knapp 8,4 Mio. Zuschauer:innen vor die Fernseher zog.

Unter dem Strich konnte der deutsche Kinomarkt nach zwei ausgesprochen schwachen Wochenenden zum Abschluss des Wonnemonats wieder ein wenig glänzen - Hauptverantwortlicher dafür war natürlich Top Gun: Maverick", der laut der FilmSource-Auswertung von Comscore mehr als 531.000 Besucher (ohne die satten Mittwochspreviews) vor die Leinwände zog und für fast 39 Prozent der Gesamtbesucher am Wochenende stand. Ebenfalls in die Top 5 schafften es die Neustarts Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" mit knapp 90.000 Besuchern (ohne Previews) und "Immenhof - Das große Versprechen", dessen rund 74.000 Besucher (ohne Previews) zwar ein sehr solides Ergebnis darstellen, aber doch recht deutlich hinter den Zahlen des Erstlings aus dem Januar 2019 zurückblieben.

Wo sich die dramatisch verbesserten Rahmenbedingungen gegenüber dem nahezu hochsommerlichen Vorwochenende natürlich deutlich ablesen lassen, ist bei der Entwicklung der Bestandstitel. Gerade einmal zwei dieser 15 Titel in der Top 20 (The Northman" und X") gaben nennenswert Besucher ab, während Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf dem Weg zur zweiten Besuchermillion sein Vorwochenergebnis bei einem Minus von nur einem Prozent praktisch unverändert hielt.

Vor allem die Familientitel erfuhren teils enorme Schübe, von denen die rund 111 Prozent von "Die Gangster Gang" klar herausstechen - zumal sich der Hit bereits in der elften Auswertungswoche befindet. Ein echter Langläufer ist auch Sonic the Hedgehog 2", der am 9. Wochenende um rund 70 Prozent zulegte und über 37.000 Tickets verkaufte. Das Ergebnis des Vorgängers von rund 1,23 Mio. Besuchern wird der Film nicht ganz erreichen, dass er nun unmittelbar vor der Million steht, ist allerdings trotzdem eine absolute Erfolgsgeschichte.

Diese schreibt unterdessen Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" weiter. In den USA fiel der Film eher durch, ein Ergebnis von knapp 95 Mio. Dollar steht für gerade einmal 24 Prozent der weltweiten Einnahmen. In Deutschland konnte der erste Neustart des Jahres, der mit dem Bogey in Silber ausgezeichnet wurde, zuletzt wieder um über 30 Prozent zulegen und weitere fast 75.000 Besucher in die Kinos ziehen - und das am achten Wochenende, unmittelbar vor dem Start der digitalen HE-Auswertung am 31. Mai. Wenn die erste Goldene Leinwand für einen Neustart 2022 am Ende verpasst wird, dann immerhin nur knapp. Explizit erwähnen darf man auch, dass Everything Everywhere All at Once" mit rund 14.000 Besuchern am 5. Wochenende sein bislang bestes Ergebnis einfahren konnte.

Während das zurückliegende Wochenende illustriert, wie viel Potenzial in Kinoerfolgen auch nach dem 45. Tag steckt, bleibt das Bild leider noch relativ klar, was die Resonanz auf Angebote für ältere Kinogänger und insbesondere das Arthouse anbelangt - davon legen leider auch drei entsprechende Debütanten mit nur vierstelligen und weitere drei mit gerade einmal dreistelligen Besucherzahlen Zeugnis ab.

Tatsächlich hat es auch diesmal nicht gereicht, um die Benchmark eines "mittleren Wochenendes" der fünf Jahre vor Corona zu erreichen - immerhin fehlten nach Besuchern noch 13 Prozent zu dieser Hürde, auch wenn die 1,37 Mio. Gesamtbesucher (ohne Previews!), die Comscore in der FilmSource-Auswertung zählt, ein Plus von fast 138 Prozent gegenüber der Vorwoche bedeuteten.

Auch der Abstand zum ersten Corona-Jahr lässt noch zu wünschen übrig. Immerhin: Nachdem das Jahr 2022 den (Filmsource-)Zahlen aus 2020 zuletzt über Wochen hinterher hinkte, obwohl vor zwei Jahren Mitte März der Vorhang fiel, wurde vor einer Woche endlich wieder ein Vorsprung herausgearbeitet, der sich nun auf fast zwei Mio. Besucher erhöhte. Aktuell zählt Comscore für das laufende Jahr gut 25,2 Mio. Gesamtbesucher (ohne Previews), 2020 waren es knapp 23,4. Die Lücke zu 2019 ist allerdings nach wie vor ganz erheblich: Rund 44 Prozent fehlen zu den damals bis Ende Mai erzielten fast 45 Mio. verkauften Tickets.