Preisgekrönter Neuzugang bei "Schloss Einstein"

Noch bis Ende Oktober inszenieren Nadine Keil, Lydia Bruna, Alkmini Boura, Anna Ditges, Severin Lohmer und Nils Dettmann nach Drehbüchern von Headautor Marvin Machalett sowie Dana Bechtle-Bechtinger, Paul Markurt, Max Honert, Georg Malcovati, Anna Dimitrova, Djawid Balakarzai, Janine Dittmann, Emanuel Tessema, Livia Valensise, Luise Lindner und Charlotte Leser 26 Folgen der 26. Staffel der Kika-Serie Schloss Einstein", die dort im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen.

Diesmal soll auch das Albert-Einstein-Gymnasium am vom Leier des Erfurter Schulverwaltungsakts, Dr. Michael Berger (Robert Schupp), ins Leben gerufenen Zukunftswettbewerb "Not just Rocket Science" teilnehmen. Die neue Referendarin Emilia Amani, gespielt von der 2020 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnete Tua El-Fawwal, soll die Schüler:innen fit für den Wettbewerb machen, in dem innovative Ideen, mit dem sie ihre Zukunftsvisionen umsetzen wollen, gefragt sind.

Diese Ideen können die Erfurter Schüler in dem Science Lab "Share Space" ausprobieren; eine willkommene Gelegenheit für die Schüler:innen des Albert-Einstein-Gymnasiums, ihrem Internatsalltag mal zu entfliehen.

Schon bald kristallisieren sich die neuen Mitschüler Caspar (Jakob Engel) und Mikka (Jona Kirchner), die bereits beim Vorjahreswettbewerb in Österreich mit einem Pflanzensensor erfolgreich war, sowie der überehrgeizige Joel (Samuel Koch) als Favorit:innen für die beste Wettbewerbsidee heraus. Kein Interesse an dem Wettbewerb haben jedoch Fahrradliebhaberin Ava (Mia Stieber) - und das, obwohl sie durchaus Talent hat - und Massuda (Tisa Pharischad Khumyim), die mit dem Internat nur ihrem strengen Elternhaus entfliehen und nur noch Party machen will; doch da macht ihr Zimmernachbarin Fabienne (Paula Uhde) einen Strich durch die Rechnung. Colin (Johannes Degen) und Joel kommen ihrem Zimmernachbarn Noah (Philip Rüger), ein weiterer Neuzugang am Albert-Einstein-Gymnasium, hingegen drauf, dass er nachts immer wieder ausbüchst und finden auch den Grund heraus.

"Schloss Einstein" wird von Saxonia Media (Produzentin: Yvonne Abele, Producerin: Anne Schmidt) im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR (Redaktion: Anke Lindemann, Nicole Schneider) produziert.