Annett Neukirchen kehrt als "Notruf Hafenkante"-Produzentin zu Letterbox zurück

Annett Neukirchen kehrt als Produzentin der ZDF-Vorabendserie Notruf Hafenkante", von der aktuell die zwölfte Staffel ausgestrahlt wird, zur Letterbox Filmproduktion zurück, wo sie bereits von 2005 bis 2010 als Producerin tätig war. Wie die Studio-Hamburg-Tochter heute mitteilt, kommt von der Aspekt Telefilm, wo sie zuletzt als Produzentin die ZDFneo-Serie Bruder - Schwarze Macht" verantwortete. Als Produzentin von "Notruf Hafenkante" tritt sie die Nachfolge von Ines Karp, die sich im Spätsommer 2022 zur Ruhe setzt.

Über ihr künftige Aufgabe sagt Annett Neukirchen: "'Notruf Hafenkante' ist eine feste Größe in der Vorabendlandschaft. Die Geschichten, die hier erzählt werden, sind spannend, emotional und relevant. Ich freue mich, die 'Hafenkante' zu einer Serie über moderne Helfer weiterzuentwickeln. Die Pandemie hat uns gezeigt, was es heißt für Ärzt:innen, Schwestern, Polizist:innen an vorderster Front zu stehen. Ich freue mich darauf, ihre Geschichten zu erzählen und stärker noch Hamburgs diverse Seite zu zeigen. Da ich seit 20 Jahren auf dem Kiez zu Hause bin, ist die 'Hafenkante' für mich meine persönliche Heimatserie. Ich freue mich nun sehr auf die neue Herausforderung und danke Michael Lehmann und der Studio Hamburg Production Group für das Vertrauen."

Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group, über die Rückkehrerin und ihre Vorgängerin: "Welcome back! Ich bin sehr glücklich, dass wir Annett Neukirchen wieder bei uns im Team begrüßen können. Mit ihrer Erfahrung und starken produzentischen Vision ist sie für mich die ideale Nachfolgerin von Ines Karp, um unser ZDF-Erfolgsformat 'Notruf Hafenkante' in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Producer- und Autor:innen-Team weiterzuentwickeln und die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. Ines Karp hat eine großartige Arbeit für das Format geleistet, wofür ich mich nicht herzlich genug bedanken kann."