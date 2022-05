Kinoprogrammpreise NRW erstmals mit Sonderprämie für Grünes Kino

Wenn am 9. November in Köln zum 32. Mal die Kinoprogrammpreise NRW vergeben werden, wird es zum ersten Mal eine Sonderprämie für Grünes Kino für besondere Initiativen und Maßnahmen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kino geben.

Im Rahmen der Verleihung des Kinoprogrammpreises NRW vergibt die Film- und Medienstiftung NRW erstmals eine Sonderprämie für Grünes Kino. Wie die Filmstiftung heute mitteilt, sollen damit besondere Initiativen und Maßnahmen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kino ausgezeichnet werden. Als Beispiele nennt die Filmstiftung "Modernisierungsmaßnahmen unter Nachhaltigkeitsaspekten wie die Verwendung umweltschonender Verfahren ebenso sein wie Maßnahmen zur Energieeffizienz, Mehrweglösungen im Bereich der Concessions oder Systeme zur Abfallreduzierung".

Unterlagen für die Sonderprämie Grünes Kino können noch bis 30. Juni unter www.filmstiftung.de eingereicht werden.

Mit der Sonderprämie für Grünes Kino erweitert die Film- und Medienstiftung NRW nach eigenen Angaben "ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit innerhalb der Film- und Fernsehbranche auch auf den Bereich Kino". Bisher, so heißt es in der Mitteilung abschließend, trage man seit Jahren die Mehrkosten für grünes Drehen in der Förderung mit, habe 2020 gemeinsam mit allen Bundes- und Länderförderern eine Erklärung für nachhaltige Film- und Serienproduktion unterzeichnet und unterstütze die Ökopolstudie zur Entwicklung ökologischer Mindeststandards für die Filmproduktion.

In Hessen werden Kinos bereits seit 2016 für Maßnahmen zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit einem Preis für nachhaltiges Kino gewürdigt.