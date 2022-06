Foto des Tages: One-Shot im Kasten

Produktion

Für Regisseur Thomas Sieben und sein Team fiel kürzlich die letzte Klappe zu einem One-Shot-Horrorfilm mit hochkarätiger Besetzung: In Echtzeit erzählt, inszenierte er Nilam Farooq, David Kross, Justus von Dohnányi, Anton Schneider, Karl Schaper und Olga von Luckwald in der Nähe von Berlin für einen Haunted-House-Film, in dem sich die hochschwangere Protagonistin aus einem verfluchten Haus befreien muss. Produziert wird der Alpenrot-Film von Constanze Guttmann und Friederich Oetker (Constantin Film) sowie Benedikt Böllhoff und Max Frauenknecht (VIAFILM), Executive Producers sind Christoph Müller und Martin Moszkowicz. Das Genreprojekt kommt im Verleih der Constantin Film ins Kino. Auf dem Foto: Olga von Luckwald, Karl Schaper, Justus von Dohnányi, Nilam Farooq, Thomas Sieben, David Kross, Anton Schneider (vorne, v.l.n.r.), Friederich Oetker, Max Frauenknecht, Benedikt Böllhoff, Constanze Guttmann, Daniel Gottschalk (hinten, v.l.n.r.). Foto: Constantin Film Verleih GmbH/Gordon Mühle (PR-Veröffentlichung)