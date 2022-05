Wochenend-Einschaltquoten: "Tatort" spielt nicht in der Champions League

Mit 8,39 Mio. Zuschauern (MA: 34,5 Prozent) hatte die ZDF-Übertragung des Champions-League-Finales zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid am Samstagabend bereits für die größte Reichweite des gesamten Wochenendes gesorgt; der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hatte bei 41,4 Prozent gelegen. Das Erste war zur gleichen Zeit mit der Wiederholung des Thrillers Im Abgrund" auf 3,34 Mio. Zuschauer (MA: 13,3 Prozent) gekommen - ein Minus von rund 2,2 Mio. Zuschauern und knapp sechs Prozentpunkten im Vergleich zur Erstausstrahlung im September 2020.

Am gestrigen Sonntag holte sich der ARD-Tatort: Liebeswut" zwar Platz eins bei den Einschaltquoten; mit 7,06 Mio. Zuschauern (MA: 23,1 Prozent) lag der dritte Fall des neuen Bremer-Ermittler:innen-Teams aber deutlich hinter den Werten der ersten beiden Fälle, die im Mai bzw. Dezember vergangenen Jahres auf jeweils rund 8,5 Mio. Zuschauer gekommen war. Im ZDF sahen gestern Abend 4,56 Mio. Zuschauer (MA: 15,4 Prozent) die Katie-Fforde-Verfilmung "Zimmer mit Meerblick", eine Wiederholung aus dem November 2018, die nur knapp unter der Reichweite ihrer Erstausstrahlung lag und den Marktanteil von damals sogar übertreffen konnte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Tatort" gestern auf einen Marktanteil von 22,7 Prozent, für die Katie-Fforde-Verfilmung standen in dieser Zielgruppe fünf Prozent zu Buche. Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime war der Superheldenfilm Guardians of the Galaxy" (12,3 Prozent) bei ProSieben, der das Filmtriell gegen Jumanji: Willkommen im Dschungel" (acht Prozent) bei RTL und die US-Komödie Manhattan Queen" (5,8 Prozent) bei Sat1 klar für sich entschied. Das Vox-Format "Hot oder Schrott - Die Allestester" kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lagen gestern das SciFi-Drama Die 5te Welle" (4,8 Prozent) bei RTLZWEI und die "Trucker Babes" (4,7 Prozent) bei Kabel eins.

Am Freitag hatte der ZDF-Krimiklassiker "Ein Fall für zwei" (4,89 Mio. Zuschauer / MA: 19,6 Prozent) die größte Reichweite des Abends erzielt gehabt. Die Komödie "Ein Wahnsinnstag" im Ersten hatten 3,42 Mio. Zuschauer (MA: 13,6 Prozent) gesehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die RTL-Tanzshow "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" mit 17 Prozent am Freitagabend am höchsten im Kurs gestanden; die neue Sat.1-Show "All Together Now" war auf einen 14/49-Marktanteil von 7,4 Prozent gekommen.