"Top Gun Maverick" knackt weltweit die Viertelmilliarde

Nicht nur in den USA, auch in 32 Märkten außerhalb Nordamerikas erzielte "Top Gun Maverick" das beste Startergebnis in der Karriere von Tom Cruise. Weltweit steht das späte Sequel nach seinem Startwochenende bereits bei einem Einspiel von mehr als 250 Mio. Dollar.

Nicht nur in den USA, auch außerhalb Nordamerikas erzielte Top Gun Maverick" insgesamt das beste Startergebnis eines Films mit Tom Cruise. Zu den 151 Mio. Dollar in den USA kamen in 62 Märkten außerhalb der Nordamerikas noch einmal 109 Mio. Dollar hinzu, sodass "Top Gun Maverick" weltweit bei insgesamt 260 Mio. Dollar steht; auch das bedeutet das beste Startergebnis eines Films in der Karriere von Tom Cruise.

Erfolgreichster Markt für "Top Gun Maverick" außerhalb Nordamerikas war Großbritannien, wo ein Einspiel von 19,4 Mio. Dollar das beste Startergebnis eines Cruise-Films und eines Paramount-Realfilms bedeuten. Gleiches gilt für Frankreich (11,7 Mio. Dollar).

In insgesamt 32 Märkten außerhalb Nordamerikas erzielte "Top Gun Maverick" das beste Startergebnis in der Karriere von Tom Cruise; dazu gehören u.a. auch Australien (10,7 Mio. Dollar), Japan (9,7 Mio. Dollar),, Brasilien (5,3 Mio. Dollar), die Niederlande (2,4 Mio. Dollar), Belgien (1,7 Mio. Dollar) und Finnland, wo dem Film mit 1,1 Mio. Dollar sogar der beste Start des Jahres gelang.

In den Imax-Kinos gelang "Top Gun Maverick" in 50 Märkten weltweit ebenfalls der beste Start in der Karriere von Tom Cruise; in 17 - darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland - landete er in der Top Ten der besten Startwochenenden aller Zeiten in den Imax-Kinos.