Kinocharts Deutschland: King Tom

DER SPITZENREITER

Über Wochen hat man Ihnen erzählt, dass Top Gun: Maverick" mit Tom Cruise ein Hit in den Kinos sein wird. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für den Film, zur Tat zu schreiten. Er tut es. Mit ein bisschen Rückendeckung durch den Feiertag am Donnerstag legt das späte Sequel des ikonischen Achtzigerjahrefilms mit fulminanten Zahlen los und schafft in 699 gemeldeten Kinos 530.000 verkaufte Tickets, mit denen er 5,6 Mio. Euro umsetzen konnte. Dazu kommen noch weitere 80.000 gelöste Tickets aus den Previews, so dass "Top Gun: Maverick" gesamt bereits 610.000 Besuche verzeichnen kann. Das ist der drittbeste Filmstart des laufenden Kinojahres, hinter Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse". Nach Umsatzzahlen ist es der beste Start eines Cruise-Films seit Mission: Impossible II" aus dem Jahr 2000, nach Besuchern immerhin der beste Start seit Krieg der Welten" im Jahr 2005.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Die beiden genannten Titel belegen auch die Platze zwei und drei. "Doctor Strange 2" holte am vierten Wochenende starke 200.000 Zuschauer und 2,1 Mio. Euro - mit 1,8 Mio. Gesamtbesuchern ist er der nunmehr zweitstärkste Start des Kinojahres und wird im Kürze auch sicher die Zwei-Mio.-Besucher-Marke knacken. "Phantastische Tierwesen 3" wiederum holte sich 75.000 Kinogänger und 760.000 Euro Einspiel am achten Wochenende, womit er gesamt als unerreichter Toptitel des Jahres bei 2,8 Mio. verkauften Tickets hält. Einen guten Start kann Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" verzeichnen mit 660.000 Euro Umsatz bei 90.000 verkauften Tickets in 530 Kinos. Die Top fünf komplettierte Immenhof - Das große Versprechen", der bei 75.000 Besuchern 650.000 Euro in 572 Kinos umsetzen konnte.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Auf Platz 14 geht an diesem sehr erfreulichen Kinowochenende auch noch Alles in bester Ordnung" von Natja Brunckhorst an den Start, der gestern in 87 Kinos 12.000 Zuschauer und 110.000 Euro Boxoffice erzielen konnte. Die Täuschung" belegt Platz 20 mit 6000 Besuchen und 55.000 Euro Kasse in 102 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Deutlich zulegen konnte am vierten Wochenende Die Biene Maja - Das geheime Königreich", der es auf Platz zehn schaffte mit 37.500 verkauften Tickets und 265.000 Euro Umsatz und damit fast wieder die Zahlen vom Startwochenende erreichte. Platz zwölf geht an Leander Haußmanns Stasikomödie", der am zweiten Wochenende mit 21.000 Kinobesuchern und 200.000 Euro Einspiel ebenfalls zulegen konnte. Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" gehörte am fünften Wochenende Platz 16 mit 8800 Besuchern und 78.000 Euro Einspiel. Gesamt schreibt der Film von Andreas Dresen nunmehr sechsstellige Besucherzahlen. Willi und die Wunderkröte" folgt direkt dahinter mit 73.500 Euro Umsatz bei 11.000 verkauften Tickets an Wochenende drei. Und Eingeschlossene Gesellschaft" findet sich auf Platz 19 am siebten Wochenende mit 7000 Zuschauern und 64.000 Euro Boxoffice.

Gesamt strömten an diesem erfreulichen Kinowochenende mit einem neuen Blockbuster und starken Holdovers 1,3 Mio. Menschen in die deutschen Lichtspielhäuser, die für einen Umsatz von 12,5 Mio. Euro sorgten.