Tarantinos Buch "Cinema Speculation" erscheint im Oktober

Nach seinem "Once Upon a Time in Hollywood"-Roman erscheint als zweites literarisches Werk des US-Filmemachers Quentin Tarantino am 25. Oktober das Filmessay-Buch "Cinema Speculation" bei HarperCollins. Das erste Nonfiction-Projekt soll 35 Dollar kosten, rund 400 Seiten haben und im Zentrum um amerikanische Schlüsselfilme der 1970er-Jahre kreisen.

Der US-Verlag beschreibt "Cinema Speculation" als teils Filmkritik, Filmtheorie, Berichterstattung und persönliche Geschichte Tarantinos. Denn es geht im Buch um Filme, die er als junger Kinobesucher zum ersten Mal sah. Dazu gehört unter anderem Sam Peckinpahs legendärer Film "Getaway" mit Steve McQueen in der Hauptrolle, wie auch das Cover des Filmessay-Buches zeigt.

Mit "Cinema Speculation" will Tarantino auf den Spuren seines großen Vorbilds Pauline Kael wandeln, die bis heute als eine der einflussreichsten Filmkritikerinnen der Welt gilt. Wobei die vom Verlag angedeuteten "Was wäre wenn"-Momente, die Tarantino darin behandeln wird, natürlich auch sofort an David Thomsons Klassiker "Suspects" denken lassen, wo der britische Filmkritiker berühmte Filmfiguren aufeinander treffen ließ.

Während die Filmwelt auf das zehnte und nach Tarantinos Angaben auch letzte Filmprojekt wartet, wird der US-Filmemacher mit zwei Episoden der FX-Miniserie "Justified: City Primeval" mit Timothy Olyphant in Verbindung gebracht. Gleichzeitig plant Tarantino aktuell auch ein eigenes Podcast-Projekt mit seinem "Pulp Fiction"- und Videotheks-Weggefährten Roger Avery.