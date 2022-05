VoD-Charts: Alles Super!

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Heute, am 27. Mai, startet auf Netflix der erste Teil der vierten "Stranger Things"-Staffel. Mal sehen, ob und wie sie nächste Woche an dieser Stelle auftauchen wird. Den ersten Platz der aktuellen Charts muss sich Netlfix mit Sky teilen: Denn alle 113 Folgen von "Superstore" sind auf beiden Anbietern verfügbar. Erstaunlich, dass die Workplace-Comedy aus dem Nichts mit einer Bruttoreichweite von beachtlichen 6,32 Mio. der meistgesehene Inhalt war. Super geht es weiter: Die Mysteryserie "Supernatural" springt auf Rang zwei auf Basis von 4,53 Mio. Views. Erfolg für Disney+ (und ein wenig Joyn+): "" ist wie so oft in den vergangenen Monaten wieder vorne mit dabei.

VoD-Charts

1. Superstore 6,32 Mio.

2. Supernatural 4,53 Mio.

3. Grey's Anatomy 4,43 Mio.

4. The Big Bang Theory 3,43 Mio.

5. Workin' Moms 3,42 Mio.

6. Wer hat Sara ermordet? 3,33 Mio.

7. The Vampire Diaries 3,06 Mio.

8. Beloved 2,56 Mio.

9. Gotham 2,55 Mio.

10. Agatha Christie's Poirot 2,54 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com