Foto des Tages: 5 Premieren auf einmal: "Detektiv Conan - The Movie (25) - Die Halloween-Braut" in Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln und München

Kino

Crunchyroll News Chefredakteurin Melanie Höpfler (links) mit den Gewinnern des Münchner Kostüm-Contests, darunter ein echtes, frisch getrautes Brautpaar und Cosplays. "Detektiv Conan - The Movie (25) - Die Halloween-Braut" von Crunchyroll Filmverleih (vormals AV Visionen) startet am 31.5. regulär in den Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE (PR-Veröffentlichung)