Banff World Media Festival ehrt Jean-Marc Vallée posthum

Der am 2. Weihnachtsfeiertag 2021 überraschend im Alter von 58 Jahren verstorbene kanadische Filmemacher wird bei der Vergabe der Rockie Awards in Banff Mitte Juni posthum geehrt.

Jean-Marc Vallée wird vom Banff World Media Festivalposthum geehrt. Wie das Festival jetzt bekannt gab, wird "das Gesamtwerk des kanadischen Filmemachers, , das exemplarisch für außergewöhnliche Leistungen in der Unterhaltungsindustrie ist", im Rahmen der Vergabe der Rockie Awards am 14. Juni mit dem "Canadian Award of Distinction" gewürdigt. Jean-Marc Vallée war am 2. Weihnachtsfeiertag 2021 überraschend im Alter von 58 Jahren verstorben.

Jean-Marc Vallée war für den Schnitt von Dallas Buyers Club", für den er u.a. bei den Filmfestivals in Rom und San Sebastian ausgezeichnet worden war, für einen Oscar nominiert gewesen.

Das Banff World Media Festival findet von 12. bis 15. Juni 2022 statt.