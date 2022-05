Daniel Brühl für Pandemie-Thriller "Rich Flu" gecastet

Daniel Brühl wird eine Rolle in Galder Gaztelu-Urrutias Pandemie-Thriller "Rich Flu" übernehmen, den Sierra/Affinity derzeit auf dem Marché du Film in Cannes anbietet. Das berichtet "Deadline.com". Näheres über Brühls Rolle ist nicht bekannt.

In "Rich Flu", zu dem Gaztelu-Urrutia zusammen mit Pedro Rivero und David Desola auch das Drehbuch geschrieben hat, befällt eine seltsame tödliche Krankheit einige der reichsten und einflussreichsten Menschen des Planeten. Zunächst trifft es die Milliardäre, dann die Multimillionäre und so weiter. Schließlich befällt die Krankheit jeden, der in irgendeiner Form Glück im Leben hat und es ist kein Ende in Sicht. Die ganze Welt wird panisch, doch einige versuchen, aus dieser Lage auch noch Profit zu schlagen.

Neben Daniel Brühl werden für den u.a. von Pablo Larrain und Juan De Dios Larrain produzierten Pandemie-Thriller voraussichtlich im kommenden Herbst u.a. Rosamund Pike und Macaulay Culkin vor der Kamera stehen. SquareOne Entertainment hatte sich zu Beginn des Jahres die deutschen Rechte an dem Film gesichert gehabt.

Erst Anfang des Monats war bekannt geworden, dass Daniel Brühl zusammen mit Volker Bruch in dem Rallye-Film "2 Win" mitspielen wird. Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Neuverfilmung des Kästner-Klassikers "Das fliegende Klassenzimmer", in der Brühl ebenfalls eine Rolle übernommen hat.