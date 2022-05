Nielsen: Streaming-Nutzung in USA legt weiter zu

Den zweiten Monat in Folge betrug die Zeit, die US-Konsumenten mit Streaming-Entertainment verbracht haben, über 30 Prozent.

Einen Monat, nachdem US-Konsumenten erstmals 30 Prozent ihrer gesamten Sehzeit mit Videostreaming verbracht haben, haben neue Daten von Nielsen den Wert im Folgemonat April bestätigt: Den Marktforschern zufolge kam Streaming von Videoinhalten auf einen Nutzungsanteil von 30,4 Prozent.

Im Nielsen-Ranking der Streaminganbieter blieb der Marktanteil von Netflix unverändert, während der von Amazon Prime von 2,3 auf 2,5 Prozent stieg. Der Anteil von Disney+ fiel von 1,8 auf 1,7 Prozent. .

Die eigentliche Neuigkeit der April-Auswertung sei jedoch das Auftauchen von HBO Max gewesen: Demnach habe der Dienst von Warner Bros.- Discovery erstmals einen Marktanteil von einem Prozent erreicht. Dazu kommt das Nutzungswachstum von Streamern innerhalb der Kategorie Sonstige ("Others"), in der u.a. Peacock Marktanteilsgewinne erfahren habe. Ebenso habe Apple TV+ zugelegt. Zwar hätten beide Services noch die Ein-Prozent-Schwelle überschritten, aber man müsse sie im Auge behalten, so Nielsen.-