KINO 2022: Die Berichterstattung im Überblick

Während die nächsten Events schon ihre Schatten vorauswerfen, blicken wir an dieser Stelle noch einmal kurz auf den Filmtheaterkongress KINO 2022 zurück - und bündeln hier sämtliche Berichte aus Baden-Baden sowie die Beiträge zu den vorab durchgeführten Umfragen auf Kino- und Verleihseite.

KINO 2022 eröffnet: Zum Startschuss am Warm-Up-Tag wurde auch das wieder grassierende Problem der Abfilmungen thematisiert

Phantastischer Erfolg versilbert: Bogey is back in Baden-Baden! Und Sylvia Rothblum brachte gute Nachrichten aus Burbank mit.

Kurt Schalk Stiftung ins Leben gerufen: Zur offiziellen Kongresseröffnung hatte Christine Berg gute Neuigkeiten im Gepäck.

"Wir brauchen eine nachhaltige Kinoförderung": Videobotschaft der Kulturstaatsministerin, klare Positionierung der HDF-Vorstandsvorsitzenden - der filmpolitische Auftakt zum Filmtheaterkongress.

Großer Zuspruch für KINO 2022: Beim Presserundgang mit dem HDF-Hauptausschuss gab es positive Zahlen zur Resonanz auf den Kongress.

Auswertungsdebatte bei der KINO 2022: Platzt ein Knoten?: Während sich die Verhandlungen über eine Branchenvereinbarung noch hinziehen, deutet sich zumindest kleiner Fortschritt in der Debatte um die Flexibilisierung von Verleihbedingungen an.

Ehrung für Traumpalast Leonberg: "Ganz oder gar nicht": Bei der Überreichung des "ICTA Presentation Excellence Award" schilderten Heinz und Marius Lochmann die Motivation hinter dem Mammutprojekt in Leonberg.

Neuauflage des 'Grünen Kinohandbuchs' vorgestellt: Eine wichtige Informationsgrundlage für nachhaltiges Arbeiten erhielt ein Update.

Speed-Dating bei der KINO 2022: Dank eines innovativen, nachahmenswerten Konzepts kam Schwung in den Austausch über kommende Kinotrends.

KOMMENTAR: Aufbruch in Baden-Baden: Die Kongresseröffnung aus Sicht von B:F-Herausgeber Ulrich Höcherl.

Goldregen für Universal: Der Kongress in Baden-Baden bot endlich die Gelegenheit zur Überreichung der Goldenen Leinwand mit Stern.

KINO 2022: Mangelerscheinungen Made in Germany: Woran hakt es beim deutschen Film - und wie sehr hakt es überhaupt? Die beim Filmtheaterkongress gegebenen Antworten auf derlei Fragen lieferten ordentlichen Diskussionsstoff.

Wohlfühl-Bilanzierung bei der KINO 2022: Das laufende Jahr spielte praktisch keine Rolle bei der Vorstellung neuer Marktzahlen der FFA.

Schadens-Bilanzierung bei der KINO 2022: Bei der Präsentation erster Resultate der sogenannten "Betroffenheitsstudie" warf Thomas Pintzke von rmc auch einen Blick auf neue Herausforderungen - und die damit einhergehende Zwickmühle.

Positionsbestimmung bei der KINO 2022: "Die entscheidende Phase kommt jetzt!": Der Politik vor Augen zu führen, wo die Kino- und Verleihbranche aktuell steht und wo Unterstützung notwendig bleibt, war Ziel der Abschlussdebatte zur KINO 2022.

KINO 2022 schließt mit guten Nachrichten - und einem Entschluss:Der HDF-Hauptausschuss hat beschlossen, ein Kinofest in diesem Jahr durchzuziehen, die ARD unterstützt die kommende Kinokampagne und für die Kurt Schalk Stiftung konnten umgehend weitere Unterstützer:innen gefunden werden.

"Zukunftsprogramm Kino" wird aufgestockt: Eine gute Nachricht, die unmittelbar nach Ende des Kongresses die Runde machte.

Der Termin für die KINO 2023 steht bereits fest: Sie findet vom 9. bis 11. Mai in Baden-Baden statt, einen Warm-Up-Tag darf man wohl vorsorglich einrechnen. Zu den nächsten wichtigen Terminen für die Kinobranche zählen der Zukunftskongress Cine Vision 2030, der am 22. und 23. Juni in Berlin stattfindet - und natürlich die , zu der vom 16. bis 18. August in den Cinedom Köln geladen wird. Aus Baden-Baden berichtete Marc Mensch.

