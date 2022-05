Mia Hansen-Løve gewinnt in der Quinzaine

Während man sich für die Vergabe der Palmen beim Festival de Cannes noch etwas gedulden muss, stehen zwei Preisträger in der unabhängigen Sektion Quinzaine des Réalisateurs bereits fest.

Während man sich für die Vergabe der Palmen beim Festival de Cannes noch etwas gedulden muss, stehen die Preisträger in der unabhängigen Sektion Quinzaine des Réalisateurs bereits fest: Es gewannen zwei hochgelobte Titel. Mia Hansen-Løves Drama um eine von Lea Seydoux gespielte alleinerziehende Mutter, One Fine Morning", erhielt den Preis des Europa Cinema Label für den besten europäischen Film. Die französisch-deutsche Produktion von Razor Film wird von Weltkino in die deutschen Kinos gebracht. Die Besprechung lesen Sie hier.

Thomas Salvadors überraschendes Drama La Montagne" wurde von der französischen Drehbuchautorengilde als bester französischsprachiger Film mit ihrem SACD-Preis ausgezeichnet. Salvador, der auch die Hauptrolle in seinem zweiten Film als Regisseur spielt, schrieb das Drehbuch mit Naila Guiguet. Die Besprechung lesen Sie hier.