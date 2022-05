Eingefrorene Rundfunkgebühren: BBC plant Streichung linearer Sender

Die BBC hat angesichts von Boris Johnsons angestrebten Sparmaßnahmen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitere Konsequenzen ziehen müssen. Sie kündigt an, in den nächsten Jahren bis zu 1.000 Mitarbeitende zu entlassen und die Sender CBBC und BBC Four im linearen Fernsehen zu streichen. CBBC ist ein Kindersender und BBC Four einer der kleineren Kanäle des Rundfunks. Aber es unterstreicht die Bemühungen von BBC-Chef Tim Davie, in den nächsten Jahren ungefähr 1,86 Milliarden Euro gezwungenermaßen einzusparen.

Hintergrund ist die Ankündigung der aktuellen britischen Regierung, ab 2027 die Rundfunkgebühren ganz abschaffen zu wollen und schon 2022 und 2023 keine Gebührenerhöhung mehr durchführen zu lassen. Die BBC kündigt auch an, die Sender BBC World News und BBC News in einen einzigen Sender umzuwandeln und deutlich mehr Programme zu digitalisieren. Auch die angesprochenen Sender CBBC und BBC Four sollen nicht komplett gestrichen, sondern digital im Streaming-Angebot BBC iPlayer integriert werden. Davie sagte: "Dies ist unsere Chance, eine Digital-First BBC aufzubauen."